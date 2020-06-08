中耗資1624億抗疫 白皮書稱習近平親自指揮部署

中國國務院新聞辦公室7日發布「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，記錄抗疫歷程，包括前言、正文和結語約3.7萬字。

白皮書指出，面對前所未知、突如其來、來勢洶洶的疫情天災，中國果斷打響疫情防控阻擊戰。中國共產黨和中國政府高度重視、迅速行動，中共總書記習近平親自指揮、親自部署，統攬全局、果斷決策，為中國人民抗擊疫情堅定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

白皮書說，習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

中新社報導，白皮書指出，中國實施患者免費救治；及時預撥疫情防控資金，確保患者不因費用問題影響就醫，確保各地不因資金問題影響醫療救治和疫情防控。截至5月31日，全國各級財政共安排疫情防控資金1624億（人民幣，下同）。

其中，重症患者人均治療費用超過15萬，一些危重症患者治療費用幾十萬甚至上百萬，全部由國家承擔。

白皮書稱，新冠肺炎疫情是中共建政以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，對中國是一次危機，也是一次大考。

外界關注的疫苗研發進展也在白皮書中披露。據稱，中國按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗等五條技術路線開展疫苗研發。目前，已有四種滅活疫苗和一種腺病毒載體疫苗獲批開展臨床試驗。