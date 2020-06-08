市場龐大+政治考量 才讓中醫罵不得？

中國官方7日發布「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，內容提到近來高調宣傳的中醫療法，稱參與救治確診病例的占比達92%，加上日前傳出北京擬針對「詆毀和汙衊中醫藥」者追究刑事責任，有評論認為，北京將中醫單獨列為保護對象，是出於政治考量，更質疑中醫牽扯龐大市場利益，官商相護？

北京市衛生健康委員會日前發布「北京市中醫藥條例」草案，並在網上公開徵求意見。其中第36條規定：「任何組織或者個人不得對中醫藥做虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義謀取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式行為詆毀、汙衊中醫藥。」

中國近年積極推廣中醫藥。2019年年底，中國國務院發布「關於促進中醫藥傳承創新發展的意見」，2019新冠疫情期間，中國官方多次強調蓮花清瘟等中藥的療效，中國國家主席習近平也多次提到中醫藥，要求堅持中西醫並重。

不過，對於詆毀和汙衊中醫藥該如何界定，至今不明。質疑療效算不算？質疑藥材來源正當算不算？相關文件中，卻都未有進一步闡釋。

甚至有輿論質疑：為了護航中醫藥，不惜大扣犯罪帽子？聲稱自5月29日，一直到6月28日徵詢民意，卻又不存在任何「反對」選項，只有支持、理解、理性看待、評論區見四個選項。

尤其草案公開後，中藥概念股陸續跟漲，加上中國的中醫藥市場本就利益龐大，氛圍更顯微妙。有網友質疑，是否牽扯龐大市場利益，官商相護。

美國之音報導，有法律專家指出，詆毀、汙衊屬於侵權法處理的範疇，應該由司法機構來定奪，北京市的這項地方條例應該沒有法律效應。

報導引述紐約執照針灸師、獨立時評人何岸泉說，北京把中醫單獨列為保護對象，是出於政治考量。推廣使用和保護中醫藥在中國是政治正確的，這是新時期新的政治標準。

他認為，中醫藥是中國傳統文化的一部分，也是中國領導人習近平兩個「百年計畫」和中華偉大復興不可或缺的。

以經濟的角度來看，中醫藥在中國和全球華人中有很大的市場。何岸泉說，中醫藥是中國一個龐大的產業鏈，2017年中醫藥總產值達到人民幣2.5兆。

何岸泉表示，現在進行的美中貿易戰，加上疫情後，很多國家可能會撤回在中國的西醫藥產線，導致西醫產業鏈出現裂口，中國希望趁這個時機推動中醫藥，彌補西醫缺口。