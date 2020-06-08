外媒：英國若禁華為5G 滙控憂遭報復

滙控繼支持香港國安法立法引起爭議後，再被捲入另一場外交風波。英國每日電訊報引述消息人士指，滙控主席杜嘉祺曾向英國首相強生（Boris Johnson）的顧問警告，英國如禁止使用華為5G設備，滙控可能會在大陸遭受報復。

強生於今年初曾表示，英國將繼續使用華為5G技術，但限制華為參與5G網路的核心部分，並將其市占率上限定在35%。不過，近月英國態度有變，使華為在英國的發展進一步受限，5月時每日電訊報及衛報指出，英國計劃從今年起到2023年，將華為在英國5G基礎建設的佔比減至零。

對港版國安法，繼太古、怡和先後表態支持，老牌英資公司滙豐在經過長達11天的沉默後，終於表態支持。滙豐中國企業號微信公眾號6月4日發表文章指，滙豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝日前到「撐國安立法」的街站簽名聲援，並配上王冬勝在街站簽名的照片。