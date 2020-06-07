大陸副外長：確保疫情下商討與他國建立快捷通道

中共國務院新聞辦公室今天發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，並舉行新聞發布會。中共科技部部長王志剛指出，病毒溯源一直是科學難題，特別是新冠病毒是新的病毒，認識有限，下一步要繼續堅持科學態度、依靠科學家進行研究。中共副外長馬朝旭則表示，在確保疫情防控前提下，與世界其他國家商討建立快捷通道，服務復工復產的需要。

白皮書全文約5萬字，正文部分包括中國抗擊疫情的艱辛歷程、防控和救治兩個戰場協同作戰、凝聚抗擊疫情的强大力量、共同構建人類衛生健康共同體等4個章節。

針對新冠病毒起源問題，中共科技部部長王志剛在記者會中表示，研究病毒到底從哪兒來、到哪兒去、經過什麼軌跡，這是全球科技界的責任。中國在疫情發生以來就高度重視和積極開展溯源研究，力爭還原疫情發生發展的自然過程和蘊含其中的科學原理。

王志剛強調說，溯源是一項科學活動，涉及多學科，而且邏輯實證要求非常嚴謹。中國堅持依靠科學家、堅持科學的態度，運用科學的方法做溯源工作。溯源的目的只有一個，那就是科學應對病毒這個人類共同的威脅，沒有其他目的，這是一種科學的活動，以科學家為主開展，解决和回答的是一個科學問題。

王志剛表示，中國大陸仍在繼續進行新冠病毒溯源，但人類歷史上病毒溯源一直是科學難題，特別是新冠病毒是新的病毒，認識有限，下一步要繼續堅持科學態度、依靠科學家進行研究。

中共中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟表示，有些外國政客和媒體，在病毒源頭上搞有罪推定，把病毒標籤化、疫情政治化，炮製和炒作「中國源頭論」「中國隱瞞論」，毫無事實依據，也不講道理，不尊重科學。

中共國家衛健委主任馬曉偉表示，2003年非典後，中國建立了網絡疫情直報系統和突發公共衛生事件的行政報告系統。下一步將加強和改進這兩個系統，建立運行監測系統、醫務人員報告系統、科研發現報告的多元化資訊收集通路，建立智慧化的預警多發觸發機制，提高重大公共衛生的發現報告、預警和響應能力。

馬曉偉坦承，防疫鬥爭的實踐證明，大陸的醫療衛生體系和公共衛生應急突發事件體系總體上是有效，但也暴露出了一些問題和短板。

馬曉偉說，在國家、省、市、縣四級疾病預防控制體系當中，要進一步加強對急性傳染病的防控和應急處置能力，明確四級CDC各自的功能定位。國家級CDC要解决科研研發、實驗室檢測、業務指導和病原學分析「一錘定音」的能力；省級CDC要加强區域防控工作的指導監督、質量評估和人才培養方面的作用；市和縣級CDC要進一步加強現場流行病學的調查和對地區性傳染病疾病譜的日常監管和檢測；縣級CDC和社區醫療衛生機构要夯實基礎，加强社區的管理和防控，在底層築牢防疫的基礎。

針疫情自中國大陸最早爆發，後來漫延到全球，針對中國與世界其他國家關係受到疫情消極影響的說法，中共外交部副部長馬朝旭表示不認同，稱這種說法不符合事實。他說，「事實是，經過這場疫情，中國同世界絕大多數國家的關係非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步鞏固完善，中國的朋友更鐵了，中囼的朋友圈更大了，這是事實。」

馬朝旭說，當前，疫情在全球蔓延，中國外防輸入的壓力加大，大陸不能有絲毫懈怠，將密切關注各國疫情形勢發展，加强同各方溝通協調，及時完善應對輸入性風險的防控策略，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，動態調整有關政策舉措。中國正同各國加強合作，包括開展國際聯防聯控，正以穩妥的管道逐步有序恢復中外人員往來。

馬朝旭表示，中國與韓國、德國、新加坡建立了快捷通道，為重要商務、物流急需人員來華提供「快捷通道」。下一步，將繼續推廣借鑒這一安排，確保疫情防控前提下，同世界其他國家商討建立快捷通道，服務復工復產的需要，促進中國經濟和世界經濟發展。