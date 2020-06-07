港財政司長：美對港制裁措施 實際影響非常有限

香港財政司司長陳茂波表示，美國最近提及對香港的所謂制裁措施，相關的實際影響非常有限。他對香港未來保持國際金融中心地位，繼續匯聚「財氣」和「人氣」，充滿信心及樂觀。

據香港電台報導，陳茂波在網誌說，香港是全球第三大美元外匯交易中心，任何衝擊香港金融制度的手段，也會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。這類極端措施對美國本身而言也是風險極高，認為市民毋須過份猜測，政府會謹慎應對。

對於有人認為「港區國安法」或會導致人才外流，影響香港競爭國際人才，陳茂波說或許是過慮，他認為要吸引人才，最重要是發展機會和發揮空間，和一個自由、安全、穩定的社會環境，讓人們可以安居樂業。他重申全球其他國際金融中心都有其保護國家安全的法例，香港現在的做法無異於其他市場。