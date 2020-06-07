聽新聞
test
0:00 / 0:00
港官員：加強公務員培訓 強化國家觀念意識
香港公務員事務局局長聶德權今天表示，公務員是香港特區政府的公務人員，在一國兩制下，同樣是中華人民共和國香港特別行政區政府的公務員，涉及兩重身份，在執行職務時要考慮此兩重身份。
據香港電台報導，聶德權出席民建聯政策諮詢系列圓桌會議時說，未來會加強公務員培訓，第一是強化國家觀念及意識，讓公務員認識《基本法》及《憲法》的憲制秩序，認識國家發展；其他的培訓，包括管理方面、創新思維與科技應用及國際視野。他又說，政府正籌備公務員學院，雖然硬件需時落成，但政府已開始增強培訓。
聶德權提到，已多次提過公務員落實政策時要符合基本理念及原則，公務員必須盡忠職守，亦要向在任特首及政府忠誠，不管個人信念及政治理念，亦不要令人覺得，公務員會因為個人信念而影響執行政策。
他又說，公務員在過去日子有效並盡心盡力執行職責，尤其在疫情期間團結一致，要肯定他們的工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言