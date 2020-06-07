港官員：加強公務員培訓 強化國家觀念意識

香港公務員事務局局長聶德權今天表示，公務員是香港特區政府的公務人員，在一國兩制下，同樣是中華人民共和國香港特別行政區政府的公務員，涉及兩重身份，在執行職務時要考慮此兩重身份。

據香港電台報導，聶德權出席民建聯政策諮詢系列圓桌會議時說，未來會加強公務員培訓，第一是強化國家觀念及意識，讓公務員認識《基本法》及《憲法》的憲制秩序，認識國家發展；其他的培訓，包括管理方面、創新思維與科技應用及國際視野。他又說，政府正籌備公務員學院，雖然硬件需時落成，但政府已開始增強培訓。

聶德權提到，已多次提過公務員落實政策時要符合基本理念及原則，公務員必須盡忠職守，亦要向在任特首及政府忠誠，不管個人信念及政治理念，亦不要令人覺得，公務員會因為個人信念而影響執行政策。

他又說，公務員在過去日子有效並盡心盡力執行職責，尤其在疫情期間團結一致，要肯定他們的工作。