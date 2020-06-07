快訊

被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

【罷韓之後1】陳其邁的市長路 必須記取2年前敗選教訓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸發布「抗疫白皮書」稱習近平親自指揮部署

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平日前在北京市朝陽區疾病預防控制中心視察。（新華社）
中共總書記習近平日前在北京市朝陽區疾病預防控制中心視察。（新華社）

中國大陸國務院新聞辦公室今發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。記錄大陸抗疫歷程，約3.7萬字，包括前言、正文和結語。

白皮書指出，面對前所未知、突如其來、來勢洶洶的疫情天災，中國果斷打響疫情防控阻擊戰。中國共產黨和中國政府高度重視、迅速行動，中共總書記習近平親自指揮、親自部署，統攬全局、果斷決策，為中國人民抗擊疫情堅定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

白皮書說，習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

在防控和救治兩個戰場協同作戰方面，白皮書說，中國採取最全面最嚴格最徹底的防控措施，前所未有地採取大規模隔離措施，前所未有地調集全國資源開展大規模醫療救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，實現應收盡收、應治盡治、應檢盡檢、應隔盡隔。

白皮書強調，面對未知病毒突然襲擊，中國堅持人民至上、生命至上，舉全國之力，快速有效調動全國資源和力量，不惜一切代價維護人民生命安全和身體健康。14億中國人民堅韌奉獻、團結協作，構築起同心戰疫的堅固防線，彰顯了人民的偉大力量。

白皮書說，經過艱苦卓絕的努力，中國付出巨大代價和犧牲，有力扭轉了疫情局勢，用一個多月的時間初步遏制了疫情蔓延勢頭，用兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得了武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。

白皮書指出，中國始終秉持人類命運共同體理念，肩負大國擔當，同其他國家並肩作戰、共克時艱。中國本著依法、公開、透明、負責任態度，第一時間向國際社會通報疫情，毫無保留同各方分享防控和救治經驗。

疫情 習近平

延伸閱讀

自民黨內反彈升溫 習近平年內難訪日

大屋頂下／「殭屍政策」 北京吞吞吐吐的九二共識

聯合筆記／川普拋給日本的難題

核彈級兩會警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

相關新聞

陸發布「抗疫白皮書」稱習近平親自指揮部署

中國大陸國務院新聞辦公室今發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。記錄大陸抗疫歷程，約3.7萬字，包括前言、正文和結語...

北京防疫降級 旅遊熱搜暴增3倍

大陸新冠肺炎疫情防控最嚴格的北京，自昨天凌晨零時起降低疫情響應級別，昨天網上有關北京旅遊產品的搜索量比前一天同時段暴增百...

恫嚇？港解放軍 公布軍演影片

大陸積極推動「港版國安法」立法，解放軍駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」五日晚間公布駐港海軍日前進行實彈訓練的影片，威...

解放軍駐港部隊海上實彈訓練

解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊，官方微信公眾號形容，這次訓練課目可謂「...

李克強的「地攤經濟」遭抵制？北京：嚴查違法擺攤

大陸國務院總理李克強為穩定經濟與就業，積極推動的「地攤經濟」似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門揚言，...

李克強稱6億人月入僅4K 北京師大報告掛保證

中國國務院總理李克強5月底表示，中國有6億人月均收入僅約人民幣1000元（約新台幣4200元），北京師範大學近期一份研究...

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

大陸文化和旅遊部5日晚間發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」稱，近期，由於受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族...

耿爽卸任陸外交部發言人 傳升任駐聯合國副代表

大陸外交部發言人耿爽5日正式卸任外交部新聞司副司長、發言人。據香港星島日報報導，耿爽將升任中國常駐聯合國代表團副代表，接...

武漢疫情清零 入北京免隔離

武漢市衛健委昨天宣布，最後三名新冠肺炎患者出院，武漢市新冠肺炎患者再次清零，且湖北省確診病例清零。

廈大設涉台機構 陸委會籲勿往來

大陸涉台重要智庫廈門大學台研院成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，該機構的主任將由廈大政治所長陳先才兼任。陳先...

耿爽卸任 傳派駐聯合國

因疫情改線上記者會一個月後，大陸外交部昨天回復常態，發言人耿爽露面主持例行記者會時宣布，他將不再擔任外交部新聞司副司長、...

李大維接海基會：兩岸工作是我人生志業

海基會新任董事長李大維昨天表示，美中對抗升高，大陸與香港情勢的變化，對於兩岸關係，帶來很多變數與挑戰，如今他將兩岸工作視...

熱門新聞

「常帶男人回家睡…」13歲女兒寫信舉報媽媽出軌

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。