陸發布「抗疫白皮書」稱習近平親自指揮部署

中國大陸國務院新聞辦公室今發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。記錄大陸抗疫歷程，約3.7萬字，包括前言、正文和結語。

白皮書指出，面對前所未知、突如其來、來勢洶洶的疫情天災，中國果斷打響疫情防控阻擊戰。中國共產黨和中國政府高度重視、迅速行動，中共總書記習近平親自指揮、親自部署，統攬全局、果斷決策，為中國人民抗擊疫情堅定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

白皮書說，習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

在防控和救治兩個戰場協同作戰方面，白皮書說，中國採取最全面最嚴格最徹底的防控措施，前所未有地採取大規模隔離措施，前所未有地調集全國資源開展大規模醫療救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，實現應收盡收、應治盡治、應檢盡檢、應隔盡隔。

白皮書強調，面對未知病毒突然襲擊，中國堅持人民至上、生命至上，舉全國之力，快速有效調動全國資源和力量，不惜一切代價維護人民生命安全和身體健康。14億中國人民堅韌奉獻、團結協作，構築起同心戰疫的堅固防線，彰顯了人民的偉大力量。

白皮書說，經過艱苦卓絕的努力，中國付出巨大代價和犧牲，有力扭轉了疫情局勢，用一個多月的時間初步遏制了疫情蔓延勢頭，用兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得了武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。

白皮書指出，中國始終秉持人類命運共同體理念，肩負大國擔當，同其他國家並肩作戰、共克時艱。中國本著依法、公開、透明、負責任態度，第一時間向國際社會通報疫情，毫無保留同各方分享防控和救治經驗。