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北京防疫降級 旅遊熱搜暴增3倍

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
北京降低疫情防範級別，昨天在各區啟動消費季，圖為王府井大街上的遊客。 （中新社）
北京降低疫情防範級別，昨天在各區啟動消費季，圖為王府井大街上的遊客。 （中新社）

大陸新冠肺炎疫情防控最嚴格的北京，自昨天凌晨零時起降低疫情響應級別，昨天網上有關北京旅遊產品的搜索量比前一天同時段暴增百分之三百。北京十六個區也在昨天同步舉行「北京消費季」，各區展開特色活動，拉動旅遊和消費復甦。

截至六月四日，北京市有十四個區連續超過九十天無新增本土病例報告，海淀區和朝陽區分別連續七十三天和五十天無新增本土病例報告，均已超過三個潛伏期。而且高三、初三復課、「五一」小長假大量民眾出遊，也沒有出現疫情反彈情況。

北京市政府宣布自昨天零時起，將重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，並調整相關防控策略。

中國證券報報導，在官方正式宣布防疫降級後，攜程網的度假、機票、酒店、租車、景區門票等產品的索量就迅速攀升，昨天北京相關旅遊產品較前一天同時段瞬間搜索量暴增百分之三百。

華泰證券認為，二○二○年第一季大陸餐飲旅遊業受疫情衝擊明顯，第二季起伴隨著疫情風險等級降低，人群流動性將可望重新加速，有利於全國客運量增長、旅遊業復甦。

而為加快消費回暖，北京昨天也啟動北京消費季活動，發放人民幣一百二十二億元（約新台幣五百一十億元）消費券，涵蓋餐飲、購物、文化、旅遊、教育、體育等十領域。

這個「品味消費，京范兒（ＦＵＮ）生活」為主題的北京消費季將持續至十月八日，通過線上、線下共振，舉辦四百餘項活動。北京消費季期間，北京市多家商業協會、電子商務平台企業、實體商業等，將舉辦百餘場直播。

二○一九年以來，北京市推出繁榮夜間經濟的多項措施，已初步培育一批「夜京城」消費新場景。疫情發生後，「夜京城」受到較大影響。隨著昨天起降低疫情響應級別後，前門、西單、通州大運河等北京市七十九個地標、商圈、特色街區將重新點亮「夜京城」。

北京 疫情 新冠肺炎

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