鄧炳強：反送中被捕青年為受害者 被利用爭取政治紅利
反送中運動即將迎來一周年，香港警務處處長鄧炳強6日表示，在反送中被捕的年輕人為受害者，被爭取政治紅利的人利用假新聞與假消息，灌輸仇警情緒，做出違法行為。
港媒星島日報報導，鄧炳強6日早上出席民建聯舉辦的「關注犯罪年輕化問題」活動。他在會上指出，香港有犯罪年輕化趨勢，這與去年反送中運動有關，當中有人不斷鼓吹不守法意識，香港正面臨法治災難，演變本土恐怖主義以致威脅國家安全。
鄧炳強指出，有人將暴力「英雄化」和「浪漫化」，而有關人士在奉獻「政治祭品」時，永遠只利用他人的子女，他們自己及他們的子女從不參與暴力。
鄧炳強強調，港警對違法行為不會視而不見，有足夠證據便會提出檢控。不過，港警有機會因應個別情況，如案情的嚴重性，和犯案者是否有悔意和被人利用等，會考慮以檢控以外的方式處理，包括警司警誡。
警司警戒事香港一種處理未成年人刑事罪刑的方式，由警司行使酌情權，讓少年犯無須因為犯事而留有案底，為前途終身留有污點。
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