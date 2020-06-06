快訊

中職／史上1萬轟出爐 朱育賢一砲為球隊留名

67大解封之後 指揮中心仍需迎戰「內憂」 與「外患」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解放軍駐港部隊海上實彈訓練

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊。圖／影片截圖
解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊。圖／影片截圖

解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊，官方微信公眾號形容，這次訓練課目可謂「火力全開」，並有效提升艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。

解放軍駐香港部隊微信公眾號香江礪劍報導，這次駐香港部隊海軍的海上訓練課目，包括實際使用武器、艦艇獨立操縱、艦艇部署操演、艦艇編隊訓練，內容銜接緊密、緊貼實戰，分為日間和夜間訓練。

訓練還包括代理艇長全訓考核，期間紀檢監察小組全程跟訓督察，確保訓練科學性和考核公正性。

「香江礪劍」文章表示，這次訓練時間長、強度大、節奏快，不僅檢驗指揮員在各種複雜情況下，對艦艇航行與操縱的組織指揮能力，同時錘煉艇員應急情況處置和海上戰損自救能力，有效提升艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。

解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊。圖／影片截圖
解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊。圖／影片截圖

公眾號 微信 解放軍

延伸閱讀

國安立法之際 中共駐港海軍展開實彈訓練

解放軍基地出現基市府？ 林右昌：這樣的舉動讓人很討厭

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

防磐石艦案重演 國軍於艦艇外島優先配備檢測儀

相關新聞

李克強的「地攤經濟」遭抵制？北京：嚴查違法擺攤

大陸國務院總理李克強為穩定經濟與就業，積極推動的「地攤經濟」似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門揚言，...

解放軍駐港部隊海上實彈訓練

解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊，官方微信公眾號形容，這次訓練課目可謂「...

李克強稱6億人月入僅4K 北京師大報告掛保證

中國國務院總理李克強5月底表示，中國有6億人月均收入僅約人民幣1000元（約新台幣4200元），北京師範大學近期一份研究...

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

大陸文化和旅遊部5日晚間發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」稱，近期，由於受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族...

耿爽卸任陸外交部發言人 傳升任駐聯合國副代表

大陸外交部發言人耿爽5日正式卸任外交部新聞司副司長、發言人。據香港星島日報報導，耿爽將升任中國常駐聯合國代表團副代表，接...

武漢疫情清零 入北京免隔離

武漢市衛健委昨天宣布，最後三名新冠肺炎患者出院，武漢市新冠肺炎患者再次清零，且湖北省確診病例清零。

廈大設涉台機構 陸委會籲勿往來

大陸涉台重要智庫廈門大學台研院成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，該機構的主任將由廈大政治所長陳先才兼任。陳先...

耿爽卸任 傳派駐聯合國

因疫情改線上記者會一個月後，大陸外交部昨天回復常態，發言人耿爽露面主持例行記者會時宣布，他將不再擔任外交部新聞司副司長、...

李大維接海基會：兩岸工作是我人生志業

海基會新任董事長李大維昨天表示，美中對抗升高，大陸與香港情勢的變化，對於兩岸關係，帶來很多變數與挑戰，如今他將兩岸工作視...

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

英國快報報導，中國大陸要求英國，立刻停止對香港事務的一切干涉，並放棄「殖民母國心態」。

網傳蔡霞發言：中共是政治僵屍 換人為當務之急

蔡霞在發言中形容中共實際上已經是政治僵屍：「我個人的看法」從修憲開始，我們可以看到這個黨事實上已經是政治僵屍...

臉書標記國營媒體 中國外交部籲勿政治化

社群平台臉書今天起標記國營媒體，提醒讀者其新聞內容受到國家控制，CCTV（中國央視）也在內。中國外交部發言人耿爽對此表示...

熱門新聞

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

「常帶男人回家睡…」13歲女兒寫信舉報媽媽出軌

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。