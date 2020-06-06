解放軍駐港部隊海上實彈訓練

解放軍駐港部隊近日展開海上實彈訓練，模擬有武裝漁船企圖破壞海上交通，要派艦艇出擊，官方微信公眾號形容，這次訓練課目可謂「火力全開」，並有效提升艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。

解放軍駐香港部隊微信公眾號香江礪劍報導，這次駐香港部隊海軍的海上訓練課目，包括實際使用武器、艦艇獨立操縱、艦艇部署操演、艦艇編隊訓練，內容銜接緊密、緊貼實戰，分為日間和夜間訓練。

訓練還包括代理艇長全訓考核，期間紀檢監察小組全程跟訓督察，確保訓練科學性和考核公正性。