李克強的「地攤經濟」遭抵制？北京：嚴查違法擺攤

大陸國務院總理李克強為穩定經濟與就業，積極推動的「地攤經濟」似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門揚言，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。

李克強5月28日在中共全國人大會議閉幕後的中外記者會上就曾提到攤販對解決就業問題的助益。他表示，「我們西部有個城市（即四川成都），按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」

成都今年3月15日宣布，在保障安全、不占用消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生等工作前提下，允許在一定區域設置臨時占道攤點攤區和夜市、允許臨街店鋪越門經營、允許流動商販在一定區域販賣經營。

6月1日，李克強前往山東煙台視察時，還特別前往一處小區的攤販詢問攤商經營情況。李克強當時更指出，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」

之後大陸多地政府開始積極推動「地攤經濟」，甚至傳出過去一向強力驅趕攤販的城管，為了迎合上意還勸說攤商趕緊出來擺攤。

但近日又有消息傳出，李克強的「地攤經濟」似乎也正面臨另一股力量的抵制。

自由亞洲電台報導，因覺得「地攤經濟」一詞有損政府顏面，中共中宣部已於6月4日晚間下達禁令，嚴禁媒體繼續在報導中使用「地攤經濟」一詞。

報導引述新華社內部人士消息稱，6月1日李克強講話後「地攤經濟」一詞走紅，但到了周四晚上，有關地攤經濟的風向突變。中央級的官媒高層已接到中宣部網信辦禁令，現在各家媒體都在查刪以前的報導。

此外，中共中央文明辦5月27日曾宣布，今年全國文明城市測評指標，不再將占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。據稱這份文件也已被收回。

另一引人矚目的訊息是，北京日報微信公眾號6日中午也發文稱，「記者剛剛從市城管執法局獲悉，針對當前本市個別地點出現的擺攤設點、占道經營等違法行為，市民反映強烈。」

北京日報表示，「本市各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。同時，也請廣大市民群眾監督並積極投訴，共同創建良好的社會環境秩序。」