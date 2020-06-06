國安立法之際 中共駐港海軍展開實彈訓練

正值中國大陸積極推動「港版國安法」立法之際，解放軍駐香港部隊官方微信公眾號《香江礪劍》5日晚間公布駐港海軍日前進行實彈訓練的影片，威嚇意味十足。

這段全長僅21秒的影片稱，解放軍駐港海軍兩艘艦艇近日赴某海域展開海上軍事訓練，訓練項目包括：登陸艇主炮射擊、導彈護衛艇主砲射擊、導彈護衛艇副砲射擊。

《香江礪劍》描述演習情境稱，「有敵武裝漁船在我某島海域活動，企圖對我海上交通線進行破壞，上級命令我艇立即出擊。隨著急促的戰鬥警報聲，戰鬥成員迅速奔赴各自戰位。」

文章稱，「實際使用武器、艦艇獨立操縱、艦艇部署操演、艦艇編隊訓練……幾日來，駐香港部隊海軍連續展開多項海上訓練課目，內容銜接緊密、緊貼實戰，往往是白天訓練一結束，夜間訓練就跟進展開。」

《香江礪劍》指出，這次訓練時間長、強度大、節奏快，不僅檢驗了指揮員在各種複雜情況下對艦艇航行與操縱的組織指揮能力，同時錘煉了艇員應急情況處置和海上戰損自救能力，有效提升了艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。