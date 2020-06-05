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網傳蔡霞發言：中共是政治僵屍 換人為當務之急

德國之聲 / 德國之聲

Youtube網站上可以聽到這段音頻錄音。目前並不知道蔡霞是什麼時候，在何種場合做的發言。

蔡霞在發言中形容中共實際上已經是政治僵屍：“我個人的看法……從修憲開始，我們可以看到這個黨事實上已經是政治僵屍，明擺著修憲從黨內程序上它就是不合法的，綁架了十八屆三中全會，在三中全會前的兩天搶著拋出取消任期制的說法，迫使三中全會像咽狗屎一樣咽下去，三中全會那麼多中央委員，居然沒有一個人敢在三中全會上把這個問題提出來，所以這個黨本身已經是一個政治僵屍。”接著她批評說：“而一個人，一個主要領導，可以憑著他掌握了刀把子，槍桿子，然後手裡又捏住了體制本身所造成的官員貪腐，黨內已經沒有任何人權和法治保障黨員干部的權利這兩條。所以9000萬黨員成了奴隸和個人使用的工具……”

蔡霞曾是中央黨校教授，因力挺任志強而被人知。 2016年，有“任大炮”之稱的任志強曾發微博質疑“人民政府啥時候改黨政府了”，被留黨察看一年。蔡霞當時曾發表《黨章黨規保護任志強們的黨員權利》文章公開力挺任志強，之後遭到官媒炮轟，《光明日報》發表的一篇文章言辭激烈，質問蔡霞為任志強喊冤叫屈，黨性何在？文章寫道 “黨校是黨培養干部的紅色基地。蔡霞身為黨校教授，理應深知“黨校姓黨”這一根本原則”。香港《蘋果日報》報道說，蔡霞曾任中央黨校黨建教研部教授，據信已在美國定居。

在這段約20分鐘的音頻中，她尖銳地批評說，習近平完全成了一個“黑幫老大”，隨意定罪：“不支持實體經濟，就成了罪名，然後妄議中央，就成了個罪名，對黨不老實，這也叫罪名。哪裡還有一點法治的味道，政黨哪裡還有一點政黨的感覺，完全成了一個黑幫老大，想怎麼處置手底下的奴才，他就怎麼處置。所以我說這個黨已經是個政治僵屍了……全黨圍著一個人轉，這還叫政黨嗎？早就不是政黨了，他就是一個黑幫老大。”

在蔡霞看來，“挽救危局”的解決方法：“當然最好的是換人，當務之急……但是他現在手裡捏著刀把子，他把軍隊全捏在手裡，他把政法委警察全捏在手裡，他可以用高科技監視所有人，誰能夠出來說我們來解決問題，不可能。”她覺得，現在這個狀況，我覺得7個常委應該開會做決議，換人：“其實你只要換了人，外部的環境就開始松了。因為這就是個標志，告訴外面我們要轉向了。”

不過，她批評說 ，其他常委有對黨對人民的責任心嗎？沒有：“現在這幫人連政客都算不上……當然我這麼一說可能會把汪洋之類的，李克強都打在裡面，其實他們也是很不容易，在各自的位置上很努力地在減少損失，做工作，努力地緩和危局。” 蔡霞發出呼籲，黨內元老，現任常委：“能不能再有一次為了這個國家，為了人民，奮起做一個少數服從多數的決議，請這個人下去，體面地退居二線去養老，不要再干預，我們黨才有可能調頭。如果說這個人不下去，我們黨沒有機會。”

廣受關注

這番講話在推特、youtube等社交平台上受到關注，有人點評道：“僵屍一詞用得好，比所謂政治機器人貼切多了。” 有人說她的觀點：“字字珠璣”。還有人說：“換人也不行了，應該要換黨還要換體制。”

在音頻的最後，蔡霞對毫無作為導致的後果做出預測：“現在如果不解決這個人，我們就只能看著體制自由落體，等著他自由落體著地，硬著陸，社會崩潰，然後從頭開始，我覺得很大的可能性就是這一條。我自己個人認為到今年年底，明年上半年，經濟會崩到低……等到錢都糟蹋光了，扛不住了，國內矛盾四起的時候……五年之內我們還能看到中國還要經歷一次大的亂世……”。

本文章由德國之聲授權提供】

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