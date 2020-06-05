李大維接掌海基會董座 蔡孟君代理秘書長

海基會新任董事長李大維今（5）日表示，美中對抗升高，大陸與香港情勢的變化，對於兩岸關係，帶來很多變數與挑戰，如今他將兩岸工作視為自己的人生志業。

海基會今召開董監事會議，董事長張小月交棒，由前國安會秘書長李大維接任海基會董座，秘書長則由副秘書長蔡孟君兼任代理。此外，國民黨推薦的政黨代表董事席位，則由新任國民黨大陸事務部主任左正東接任。

李大維在致詞時，全程照稿宣讀。他表示，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視與珍惜的交集，以這次新冠疫情為例，雖然兩岸防疫規定與做法分歧，造成很多波折，但是雙方最終仍然能達成一定的共識，讓滯留武漢及湖北的台灣民眾陸續返家，因為嚴謹的防疫程序，民眾沒有受到異樣眼光和歧視，這也證明為了民眾的福祉，兩岸合作可以殊途同歸。

他強調，如今我們面臨空前的挑戰，與絕佳的機會，台灣正處在亞太地區的樞紐，致力於區域及兩岸和平穩定，堅持捍衛民主、自由法治的普世價值，這是我們不變的原則與目標。

李大維稍後受訪時表示，不論是國安會或外交部，海基會跟他以前工作的單位都不一樣，自己也需要一段時間調適，未來工作整體的大方向是希望兩岸和平穩定，蔡總統不挑釁、不躁進的政策也非常清楚。

李大維說，蔡總統在徵詢他接掌海基會董座時，除了要他不能退休之外，還強調「跟我做事的人，沒有一個敢講自己很輕鬆」。

張小月在她的「畢業感言」中表示，兩年多前她接下海基會董座職務，她認為是是神聖的使命和莊嚴的付託，她始終抱持如履薄冰、戰戰兢兢的心情，海基會這兩年多來完成一件又一件政府交付的工作，交出了一個很好的成績單。

張小月說，包括陸配及台商服務、境外資金匯回專法、化解台商對國安五法、反滲透法的疑慮等等，甫卸任的海基會秘書長姚人多也居功厥偉，透過海基會的努力，希望兩岸和平、人民幸福。至於未來的新職，張小月仍強調人生以服務為目的，若能繼續為民服務，她會有自我實現的成就感，但她並未透露具體動向。