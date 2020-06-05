快訊

核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李大維接掌海基會董座 蔡孟君代理秘書長

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
海基會今召開董監事會議，通過由李大維接任董事長。記者李仲維／攝影
海基會今召開董監事會議，通過由李大維接任董事長。記者李仲維／攝影

海基會新任董事長李大維今（5）日表示，美中對抗升高，大陸與香港情勢的變化，對於兩岸關係，帶來很多變數與挑戰，如今他將兩岸工作視為自己的人生志業。

海基會今召開董監事會議，董事長張小月交棒，由前國安會秘書長李大維接任海基會董座，秘書長則由副秘書長蔡孟君兼任代理。此外，國民黨推薦的政黨代表董事席位，則由新任國民黨大陸事務部主任左正東接任。

李大維在致詞時，全程照稿宣讀。他表示，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視與珍惜的交集，以這次新冠疫情為例，雖然兩岸防疫規定與做法分歧，造成很多波折，但是雙方最終仍然能達成一定的共識，讓滯留武漢及湖北的台灣民眾陸續返家，因為嚴謹的防疫程序，民眾沒有受到異樣眼光和歧視，這也證明為了民眾的福祉，兩岸合作可以殊途同歸。

他強調，如今我們面臨空前的挑戰，與絕佳的機會，台灣正處在亞太地區的樞紐，致力於區域及兩岸和平穩定，堅持捍衛民主、自由法治的普世價值，這是我們不變的原則與目標。

李大維稍後受訪時表示，不論是國安會或外交部，海基會跟他以前工作的單位都不一樣，自己也需要一段時間調適，未來工作整體的大方向是希望兩岸和平穩定，蔡總統不挑釁、不躁進的政策也非常清楚。

李大維說，蔡總統在徵詢他接掌海基會董座時，除了要他不能退休之外，還強調「跟我做事的人，沒有一個敢講自己很輕鬆」。

張小月在她的「畢業感言」中表示，兩年多前她接下海基會董座職務，她認為是是神聖的使命和莊嚴的付託，她始終抱持如履薄冰、戰戰兢兢的心情，海基會這兩年多來完成一件又一件政府交付的工作，交出了一個很好的成績單。

張小月說，包括陸配及台商服務、境外資金匯回專法、化解台商對國安五法、反滲透法的疑慮等等，甫卸任的海基會秘書長姚人多也居功厥偉，透過海基會的努力，希望兩岸和平、人民幸福。至於未來的新職，張小月仍強調人生以服務為目的，若能繼續為民服務，她會有自我實現的成就感，但她並未透露具體動向。

海基會 李大維 國安會

延伸閱讀

卸海基會董事長後去處 張小月：願貢獻所知所學

李大維新任海基會董事長 張小月卸任

外交人事有變：曾厚仁返台任次長 張小月可望駐奧地利

海基會6月5日開董監會 李大維上任

相關新聞

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

大陸外交部發言人耿爽今日卸下發言人一職，耿爽未來進一步動向引發關注。大陸鷹派官媒環球時報報導，耿爽卸下發言人職位後，或將...

耿爽新職 陸官媒點名常駐聯合國代表團

今日宣佈卸任大陸外交部發言人後，耿爽的下一步更上一層樓，大陸官媒環球時報點名，耿爽將前往中國常駐聯合國代表團工作，而這也...

耿爽調職傳派聯合國 金句模擬器暫劃句點

中國外交部發言人耿爽下午主持最後一場例行記者會後，正式卸下近4年發言人職務，陸媒傳將派任聯合國；此前網友們追捧的「爽哥金...

澳門兩女參加完六四集會 遭警扣留3小時獲釋放

昨日是六四事件31周年，全球各地舉行悼念活動，包含澳門民主發展聯委會在一住宅單位舉行室內六四晚會。不過民主發展聯委會理事...

耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

因疫情改線上記者會一個月後，大陸外交部回復常態，發言人耿爽今（5）日露面主持例行記者會。不過，他宣佈這是他最後一次作為發...

李大維接掌海基會董座 蔡孟君代理秘書長

海基會新任董事長李大維今（5）日表示，美中對抗升高，大陸與香港情勢的變化，對於兩岸關係，帶來很多變數與挑戰，如今他將兩岸...

呼喚「新中國」 郝海東的人生軌跡

素有「郝大炮」之稱的中國足球名將郝海東似乎加入了富商郭文貴發起的「爆料革命」，在2020年6月4日當天宣布成立「新中國」，並宣讀了長篇「新中國聯邦宣言」。宣言中，這位在舉國體制下成長起來的一代中國足球巨星表示：消滅中共，是正義的需要。是「打碎中國人民的奴隸枷鎖和真正實現世界和平之必需」。

天安門母親六四祭拜 公安跟監

「六四事件」31周年當天，天安門母親群體成員多人，在警方監視下前往萬安公墓祭奠在事件中遇難的家人及去世的死難者家屬。家屬重申「真相﹑賠償﹑問責」三項訴求，並要求中國政府與天安門母親對話。

中共將發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書

據中共官方新華社報導，6月7日上午10時，中共國務院新聞辦公室將發佈「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，並舉行新聞發佈...

耿爽卸任大陸外交部發言人 將開啟新任職

據大陸官媒央視新聞報導，大陸外交部發言人耿爽今日卸下發言人一職，報導並未言明耿爽的進一步動向，只說他即將開啟新的任職。

大陸學者看中美關係 不能以歷史經驗判斷

中國大陸復旦大學美國研究中心教授張家棟表示，不能只用歷史經驗判斷中美關係，儘管有一方認為中美事結構性矛盾，但是今日的「結...

陸學者：ECFA去留非純經濟問題 涉及政治決定

廈門大學政治所長陳先才近日表示，ECFA的去留已不是純經濟問題，涉及到政治決定。疫情之下，兩岸經濟都遇到複雜局面，應當更...

熱門新聞

耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

暴漲22倍！歐洲瘋買大陸自行車 訂單排到1個月後

耿爽卸任大陸外交部發言人 將開啟新任職

96歲翁與55歲看護兩個月擦出火花 她拿「陪睡日記」稱是夫妻

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

孕婦要掛號得先下跪？ 醫院產科「跪式詢問台」惹怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。