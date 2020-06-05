美對33家陸企制裁今生效 陸：堅決反對

美國上月宣布，將對33家陸企與機構列入實體清單（即經濟黑名單），於今日生效。對此，大陸商務部表示，陸方堅決反對美方作為，對於美方多次以國安為由，濫用出口管制等措施，將對國際經貿秩序造成嚴重破壞，不利中美與全世界。

美國商務部上月以侵犯人權和為威脅美國國家安全為由，將33家陸企和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下使用美國技術。

當時美方稱，這33家中企和機構侵犯人權、幫助北京監控穆斯林少數民族，還涉及大規模殺傷性武器和其他軍事活動。這項出口管制黑名單在6月5日正式生效。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸商務部今日表示，美方多次以國家安全為由，濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業，對國際經貿秩序造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

大陸商務部指出，中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。