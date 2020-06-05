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中共將發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共7日將發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。圖為武漢金銀潭醫院救治染疫病患。圖／騰訊新聞網
中共7日將發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。圖為武漢金銀潭醫院救治染疫病患。圖／騰訊新聞網

中共官方新華社報導，6月7日上午10時，中共國務院新聞辦公室將發佈「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，並舉行新聞發佈會。

官方消息人士稱，中國抗擊新冠肺炎疫情付出的努力，值得稱讚。有必要把經過和成果，向世界宣布。

中共官方「求是」雜誌，昨天刊出評論員文章稱，6月2日下午，中共總書記習近平在主持召開專家學者座談會時發表重要講話，深刻總結新冠肺炎疫情防控鬥爭取得的卓著成就，系統謀劃公共衛生體系建設，強調要構建起强大的公共衛生體系，為維護人民健康提供有力保障。

人民至上、生命至上。疫情發生以來，人民群眾生命安全和身體健康，始終是習近平最為牽掛的頭等大事。為了人民生命安全，黨中央在全國範圍調集最優秀的醫生、最先進的設備、最急需的資源，開展大規模救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，從出生不久的嬰兒到100多歲的老人都不放弃，確保患者不因費用問題影響就醫。

文章稱，為了人民生命安全，救治中可以不惜一切代價，不論多大的投入、多高昂的費用，不論付出多大犧牲，黨都毫不猶豫、毫不動搖。為了搶救一名66歲的感染者，醫院想盡一切辦法，用盡一切資源，在醫護人員94天的艱苦鏖戰中，費用昂貴的葉克膜連續使用了49天，至患者康復出院時，光病歷就長達1600多頁。

為了讓武漢人民放心、讓全國人民放心，從5月14日0時至6月1日24時，63家檢測機構滿負荷運轉，基層20多萬名社區幹群、5萬多名醫護人員夜以繼日工作，在短短的19天中完成武漢市近千萬人、全覆蓋式的核酸篩查，全部費用由政府承擔，總支出高達人民幣9億元左右。放眼全世界，這樣的救治力度，這樣的檢測篩查强度，絕無僅有！

文章還宣稱，在危急時刻、重大關頭，將什麼放在第一位，最能看出一個政黨、一個政權的性質和底色。在這場抗擊新冠肺炎疫情的大考中，中共始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，竭盡全力維護人民安全，這是黨全心全意為人民服務的根本宗旨、以人民為中心發展思想的集中體現。

新冠肺炎 疫情 中共

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