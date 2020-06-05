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天安門母親六四祭拜 公安跟監

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

來源：YouTube

六四事件」31周年當天，天安門母親群體成員多人，在警方監視下前往萬安公墓祭奠在事件中遇難的家人及去世的死難者家屬。家屬重申「真相﹑賠償﹑問責」三項訴求，並要求中國政府與天安門母親對話。

自由亞洲電台報導，北京八九「六四」31周年，中國各地都有民眾低調中紀念六四。當天上午，北京一批天安門母親群體成員在警方安排下，前往萬安公墓祭奠7名在六四事件中遇難的家人，以及5名已經去世的死難者家屬，並發表祭文。

六四死難者家屬黃金平在祭文中說，堅持「真相﹑賠償﹑問責」是他們的三項訴求：「我們始終堅持三項訴求：真相、賠償、問責，要求政府與天安門母親對話，說出真相，拒絕遺忘，尋求正義，呼喊良知。任何艱難曲折都摧毀不了我們的堅定信念。」

報導指出，本周四當天，北京、四川、湖北等各地異議人士及獨立學者被當局「維穩」。如媒體人高瑜受到國保嚴控，異議人士查建國、齊志勇、徐永海被上崗，維權人士李蔚也因「維穩」去了外地。武漢八九學生張毅被3名公安帶走強制旅遊。

據知情人士說，六四酒案四君子之一的張雋勇正被國保帶往都江堰虹口；羅富譽、符海陸被司法所通知「喝茶」，陳兵與外界失聯，成都維權人士王蓉文6月3日被4個人帶到彭州一家農家樂。

當地維權人士秦女士對本台說：“成都幾乎所有的敏感人士都被上崗了。符海陸現在還是在`喝茶`當中，張起被堵在家裡不准出門。聽這些維穩人員說，今天成都的所有維穩人員，包括警察全部都上崗了。”

六四 北京 天安門

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