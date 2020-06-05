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澳門兩女參加完六四集會 遭警扣留3小時獲釋放

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
澳門兩名女子在參加完六四集會後，在澳門玫瑰堂前拍照。圖／取自區錦新臉書
澳門兩名女子在參加完六四集會後，在澳門玫瑰堂前拍照。圖／取自區錦新臉書

昨日是六四事件31周年，全球各地舉行悼念活動，包含澳門民主發展聯委會在一住宅單位舉行室內六四晚會。不過民主發展聯委會理事長、議員區錦新的兩名女兒參加完集會之後，在回家途中被警員帶返警署扣留逾三小時。

據港媒香港01報導，區錦新今日在臉書上撰文，指出兩名女兒在參加完即會後在澳門玫瑰堂前拍照，隨後被大批警員包圍。

兩人在出示身分證後，被帶回警署核實身份，最後被扣留了三個小時。期間警方向他們說，可能告二人非法集會，又指即使只有一個人停留在一個地方，就可以視為集會。

區錦新對此表示荒謬，認為這樣就可以視為集會，那麼澳門人隨時可以被控非法集會。區錦新太太則指出，兩名女兒沒有呼喊口號，「想是這樣傻呼呼的手邊有之前活動分發的小燈和場刋，剛拍好了這張照片，便成了新聞人物」。

報導稱，30年來，民主發展聯委會一直在澳門議事亭前地舉行六四燭光集會，今年因應疫情防控，治安警不容許在議事亭前地舉辦，民聯會其後向終審法院上訴被駁回後改在室內舉行。

澳門 六四

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