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耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職
因疫情改線上記者會一個月後，大陸外交部回復常態，發言人耿爽今（5）日露面主持例行記者會。不過，他宣佈這是他最後一次作為發言人出現在外交部記者會上，耿爽宣佈，他將不再擔任外交部新聞司副司長、發言人。
耿爽離任外交部發言人的下一步？北京青年報報導，耿爽即將奔赴新的崗位。耿爽則語帶玄機表示：無論走到哪里，都會繼續講好中國故事。跟現場道別後，耿爽透露，「跟大家道別，我們後會有期。」
耿爽是大陸外交部自1983年3月1日正式設立發言人制度以來的第30任發言人，2016年9月26日首次亮相主持當日例行記者會。此後至今近四年的時間，耿爽主持了近四百場外交部例行記者會。
根據慣例，大陸外交部設有三位發言人，發言人由外交部新聞司司長和兩位副司長兼任。在耿爽離任後，目前外交部的兩位發言人分別是新聞司司長華春瑩和副司長趙立堅。
不到一年的時間，外交部發言人已兩出一進。除了耿爽，之前2019年7月18日，現任外交部北美大洋洲司司長陸慷在外交部例行記者會上宣佈離任新聞司司長、發言人；2020年2月24日，外交部新聞司副司長趙立堅作為第31任發言人首次亮相藍廳。
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