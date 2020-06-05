耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

因疫情改線上記者會一個月後，大陸外交部回復常態，發言人耿爽今（5）日露面主持例行記者會。不過，他宣佈這是他最後一次作為發言人出現在外交部記者會上，耿爽宣佈，他將不再擔任外交部新聞司副司長、發言人。

耿爽離任外交部發言人的下一步？北京青年報報導，耿爽即將奔赴新的崗位。耿爽則語帶玄機表示：無論走到哪里，都會繼續講好中國故事。跟現場道別後，耿爽透露，「跟大家道別，我們後會有期。」

耿爽是大陸外交部自1983年3月1日正式設立發言人制度以來的第30任發言人，2016年9月26日首次亮相主持當日例行記者會。此後至今近四年的時間，耿爽主持了近四百場外交部例行記者會。

根據慣例，大陸外交部設有三位發言人，發言人由外交部新聞司司長和兩位副司長兼任。在耿爽離任後，目前外交部的兩位發言人分別是新聞司司長華春瑩和副司長趙立堅。