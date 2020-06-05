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大陸學者看中美關係 不能以歷史經驗判斷
中國大陸復旦大學美國研究中心教授張家棟表示，不能只用歷史經驗判斷中美關係，儘管有一方認為中美事結構性矛盾，但是今日的「結構」與以往的「結構」不同、今日的「博弈」也非彼日的「博弈」，現今中美軍事衝突等任何狀況，都會損及雙方的經濟利益。
張家棟近來在大陸官媒環球網上撰文。他指出，國際環境和中美關係的狀態，與冷戰時期的美蘇關係、二戰前的英德關係和美日關係以及一戰前的英德關係，都大為不同。與當年英德關係相比，當前中美競爭雖是真實的，但中美軍事衝突與經濟利益目標之間的一致性，並不存在。
文中也提及，冷戰時期，美蘇的經濟、教育、科技和意識形態都是相互分離的，兩國從事冷戰的成本也相對較低。美蘇之間的貿易額占兩國對外貿易總量的比例，除了二戰時期短暫同盟時期以外，很少有超過2%的時候。兩國之間在人文領域的聯繫也微不足道。雙方出於對前景的最壞想像而採取冷戰戰略，決策難度不高。
文章指出，美國是世界上最強大的國家，中國大陸是最成功的新興國家，兩國都是現行體系和世界秩序的受益者。
張家棟接著表示，今日的「博弈」也非彼日的「博弈」。現今處在非戰爭背景下，國家間進行的是一種權力「小博弈」，是一種複雜互動的博弈，在諸多領域和部門同時存在，並且表現出不同形態。
他解釋，權力「小博弈」不是一次性壓倒對方，也不追求與對方切割，而是在每個具體領域不斷擴大自己的戰略優勢，以集小勝為大勝，並轉換相對於對方的國際政治權力。
他說，在這種思路下，中美競爭是必然的，但發生熱戰和冷戰，不管是新型的還是傳統的，都不是必然的。
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