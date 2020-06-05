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前香港商經局長：美國不可能扼住香港經濟命脈

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑。圖／取自香港經濟貿易文化辦事處
前香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑。圖／取自香港經濟貿易文化辦事處

大陸推「港版國安法」，美國揚言取消香港的特殊地位，外界關注香港國際金融中心地位是否因此蒙影。前香港商務及經濟發展局局長蘇錦樑近日表示，香港是一個國際服務提供者，貿易夥伴都因應香港提供的服務，獲得頗大的增加值，美國不可能扼住香港的經濟命脈。

據港媒星島日報報導，蘇錦樑在「簡思智庫」撰文，指出貿易不是一個「零和」對弈，而是給對方增值的機會，並舉香港的金融服務與專業服務為其中一例。

他說，過去十多年，美國都可以從香港賺取最大的順差，單去年已經是2000億港元。在香港的1300家美國企業，在CEPA下得到進入大陸市場的優惠政策，這些美國在香港的利益，並不是因為美國給予香港甚麼優惠待遇，而是因爲香港優良的營商環境。

蘇錦樑認為，若美國在金融方面對香港進行制裁，香港現有外匯儲備約4400億美元，是香港基礎貨幣的兩倍以上。加上香港與大陸國家央行已經簽署了互換協議，如香港有美元需要，央行也必定支持香港。

文章指出，在北京龐大的支持下，香港仍然底氣強勁地呼吸著，而美國壓著的，最後可能是自身手腕的輸血管。

香港 港版國安法

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