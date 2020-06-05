美對留學陸生祭出禁令 人民日報：沒人能開歷史倒車

美國對大陸留學生祭出禁令，禁止有解放軍背景的陸生入境。大陸官媒人民日報今日以「鐘聲」發表題為「沒有人能夠讓歷史開倒車」評論文章指出，美方此舉是政治迫害與種族歧視，給中美正常人文交流往來造成嚴重消極的影響。

該文指出，中美關係40多年發展，教育合作在內的人文交流活動得到雙方社會廣泛支持，已成為雙方關係的重要支柱。1970年代末，時任美國總統卡特就表示，「可以派10萬」中國留學生到美國學習，雙方教育合作就此邁出步伐。現今，中國大陸在美留學生超過40萬人，且連續多年保持美國國際學生第一大來源國地位。

該文指出，美方損害中美教育合作的政治化操作不斷加劇。世人看到的現象是，美方敏感點越來越多，美國國家安全的幌子日益變成一張無所不包的大網，仿佛冀求與世隔絕。

該文強調，美方應立即糾正錯誤，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，停止對中國大陸留學生和研究人員的無端限制和無理打壓。沒有人能夠讓歷史開倒車。