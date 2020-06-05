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陸學者：ECFA去留非純經濟問題 涉及政治決定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
廈門大學政治所長陳先才。圖／取自福建網路廣播電視台
廈門大學政治所長陳先才。圖／取自福建網路廣播電視台

廈門大學政治所長陳先才近日表示，ECFA的去留已不是純經濟問題，涉及到政治決定。疫情之下，兩岸經濟都遇到複雜局面，應當更攜手合作；不過當前兩岸情勢下，民進黨政府讓兩岸關係倒退，民意對抗氛圍高漲，責完全在民進黨，這恐怕還需要民進黨在改善兩岸關係要做出實質性的努力。

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效將屆滿10年，陸委會主委陳明通此前指出，沒有十年效期這件事情，雖有停止協議，即在停止前6個月通知對方，但截至目前為止未收到通知。

而前陸委會副主委張顯耀則說，ECFA只是框架條約，內有服貿、貨貿及爭端解決機制，不過這些都未談妥與簽署，不用北京宣布，9月一到ECFA就會失效，台灣會變成政治棄嬰。

據港媒中評社報導，陳先才對ECFA的去留做出以上表示，提及ECFA的去留涉及到政治決定。

此外，陳先才也提到蔡英文總統高票當選一事。他說，台灣民意如流水，選民在投票的時間節點有各種現實考量。蔡的得票總數與民進黨的政黨票數有較大的落差，尤其是投給蔡英文的人，並非都是支持台獨的人，兩者間有區別。

陳先才指出，不能將蔡的大比分獲勝，簡單化台灣民意基礎已被台獨所挾，這完全是兩回事。台灣選民在投票時刻的決定是受到多種因素的綜合性影響，非單一統獨考量。

ECFA 民進黨

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