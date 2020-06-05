31年來六四燭光晚會首次被禁，香港的自由將成絕響？

即使31年過去，香港人從來沒有忘記六四。

「當其他人都忘記，香港人會記住天安門」，紐約時報特別製作的六四圖片回顧時如此形容。但隨著中國強推港版國安法、香港當局今年禁止六四紀念活動，意味著在中國強化對香港的控制之下，香港的自由已進入一個不確定階段。

每年的這一天晚上，都有成千上萬的香港人在維多利亞公園聚集，點燃蠟燭，呼籲為六四亡者和受害人伸張正義，高呼反對中國一黨專制等口號。但，今年卻是1990年以來第一次被禁止舉行。

儘管如此，香港人仍無懼警方禁制，6月4日晚間陸續進入維多利亞公園準備參加晚會，同時，更多人在屯門、觀塘、尖沙咀等多區聚集，並點起蠟燭，讓六四燭光「遍地開花」。

幾天前，香港警方以防範新冠疫情為由，禁止今年的守夜活動，任何違反規定的人都可能被處以監禁和罰款。集會召集人認為，當局這項禁令是出於政治考量。事實上，香港相當成功地抑制了新冠疫情，在這個750萬人的擁擠城市中，只有不到1100個確診病例、4例死亡。

隨著疫情趨緩，香港人的大部分作息已恢復正常，學生重返學校，街道和公共交通也恢復昔日擁擠。雖然有一些零星病例，且仍未開放外國遊客入境、禁止八人以上的聚會，但海灘、酒吧和健身房等人潮聚集的場所早已重新開放。

香港警方強硬壓制下，遊行規模變小

紐約時報指出，即使疫情中斷了反送中抗爭，但並未平息香港人的憤怒，近期的反國安法抗議活動再度吸引數千人參加，「不過，值得注意的是，參加遊行的人數遠遠低於去年反送中的規模。」

紐約時報分析，香港警方越來越強硬的做法，可能已讓許多示威者怯步。但與此同時，過去被視為激進的「香港獨立」呼聲，在近期示威活動中也變得更普遍。

過去30年的六四紀念活動，一直是香港作為民主法治城市的標誌性事件，也是中國領土上唯一可以容忍的大規模遊行示威。自1990年以來，香港每年舉辦燭光晚會，無論暴雨、酷暑等天候考驗，都無法阻擋成千上萬香港人點燃燭光、悼念亡魂。

去年，隨著反送中運動升溫，六四燭光晚會的參與者更超過10萬人，成為歷來參與人數最多的一次；幾天後，一百萬人上街遊行，要求撤銷引渡條例，卻也挑動了中國當局政權維穩的敏感神經，進而透過港版國安法、國歌法等措施，加強抑制香港抗爭。

中國大外宣：強力宣傳美國暴動，還擊反送中運動

隨著中美角力持續升級，香港更成了中美地緣政治博弈的棋子。當中國國家主席習近平把推動港版國安法視為維護國家主權之必要，美國總統川普則將其視為對香港自治的侵犯，進而制裁香港。

為了反擊美國，中國近日透過官方媒體展開「大外宣」，強力報導美國連日來的種族暴動，發布大量美國城市火光熊熊的圖片，企圖凸顯川普對抗議者使用武力威脅，用意就是反擊美國對中國過去鎮壓香港示威活動的批評。

截至6月2日，標籤為「美國暴亂」的話題在中國社交媒體上占據熱搜榜，閱讀量達19億次，討論帖子超過37.8萬條。其中，最熱門的話題之一是「川普要求動用壓倒性執法力量」。

而去年，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾將香港的示威活動描述為「美麗的風景線」；如今，美國暴力衝突的圖片，在中國網路上散播開來時，也配上了「美麗的風景線」標籤，以示反擊。

紐約時報指出，禁止燭光晚會之際，中國企圖利用目前美國發生的暴動，拓展全球性的影響力，以及強化國內對習近平政權的維繫，而香港的自由已進入一個不確定階段。

香港在東方與西方、自由主義和專制秩序之間，曾開闢出一塊中間地帶，如今，面對美國、中國都不再將香港視為自治區，曾擁有集會和言論自由的香港，將何去何從？