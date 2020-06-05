六四31周年 香港國歌法三讀

就在「六四」天安門事件卅一周年當天，香港立法會在一片混亂中，三讀通過「國歌條例草案」，結束了五年來由足球場走到立法會會場的香港國歌之爭。

會議一度暫停近四小時

香港立法會昨三讀審議「國歌條例草案」，議員辯論民主派議員獲准提出的廿一項修正案，包括降低違法的罰則等。期間有民主派議員潑異味液體，會議一度暫停近四小時。其後立法會主席梁君彥取消議員發言，由港府官員發言後直接表決，在民主派議員離場抗議下，「國歌條例草案」在民主派抗議口號聲中表決，以四十一票贊成、一票反對、零票棄權下通過。

香港的國歌法之爭，始自二○一五年雨傘運動後，香港足球隊在世界盃外圍賽前唱國歌時，香港球迷「噓國歌」，以及後來惡搞中國國歌歌詞事件，其後大陸全國人大常委會提高「國歌法」罰則，又將其納入香港「基本法」附件三，要港府展開本地立法後在香港實施。

香港民眾四日在維多利亞公園門口點燃蠟燭，紀念六四天安門事件受難者。（歐新社）

違者重罰、監禁三年重罪

自二○一八年三月港府向立法會政制事務委員會提交「國歌法」本地立法的討論文件，提出不得採用有損國歌尊嚴的方式奏唱國歌，不得有不尊重國歌行為，不得竄改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌即屬犯罪，違者最高罰款五萬港元及監禁三年重罪。其後香港立法會開始審議港府提交的「國歌條例草案」，每一審都在混亂中完成。

梁君彥發言期間，民主黨許智峯再次走出，用水瓶潑出咖啡色的液體，多名民主派議員在旁邊高喊口號，梁君彥批評這是幼稚、不負責任，並可能違法的行為，但並不會妨礙立法會履行憲制責任。

六月十二日刊憲後生效

政制及內地事務局長曾國衛則表示，法案旨在尊重國歌及國家，香港不能只談兩制，不談一國，只要堅持一國兩制，任何挑戰都能克服。曾國衛說，有關條例是希望尊重作為國家象徵及標誌的國歌，只要不公開蓄意侮辱國歌，不用擔心墜法網。有關條例會在六月十二日刊憲，之後會正式生效。

儘管香港警方反對，許多香港民眾仍按往年一樣，前往維多利亞公園參加「六四」燭光晚會。昨天晚上香港支聯會多名核心成員到維多利亞公園，主持「六四」燭光晚會，有大批民眾入園參加，香港港九新界多個地方也首現紀念燭光的「遍地開花」。