華府急著飛…兩岸客機復飛 台灣還要等到10月？

美國交通部宣布，六月十六日起將暫停中國大陸航空公司客機進入美國。在當前美中關係持續惡化的大背景下，美國這一突如其來的舉動，很容易被解讀為是美國推動美中「脫鉤」的又一新作為。然而，比較真實情況卻是，華府不過是藉此施壓北京，希望盡快恢復美中民航航班的正常往來。

根據美國交通部說法，之所以要對中國實施「禁飛令」，是因中國「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」。

上月廿二日，美國就曾指責中國阻擾美國航空公司恢復飛往中國大陸的航班，因此要求中國四大航空公司也必須向美國政府提交航班計畫。

美國所稱中國大陸未能允許美國航空公司飛航美中航線，是指大陸民航局三月底起實施的「五個一」，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班。然因疫情等影響，美國聯合航空、達美航空、美國航空早就於二月六日起，相繼宣布暫停所有美中航班，大陸實施限制措施時對美航空業者未有影響。

但隨著全球疫情趨緩，加上經濟上的考量，進入五月，美國的航空公司開始計畫恢復往返中國大陸的定期客運服務。大陸民航專家張寶鑫向環球時報表示，美國使出這樣的施壓手段，急於恢復由美國航空公司運營的美中航線，主要是因為中美的航空聯繫非常緊密，是很多美國航空公司的主要獲利來源。

張寶鑫指出，疫情導致美國航空公司備受打擊，對美國經濟來說也造成巨大損失。川普政府出於恢復經濟的考慮，才會不斷要求北京恢復美國航空公司的航班。

而面對華盛頓的極限施壓，北京也順勢而為、快速做出回應，為美國航空公司開綠燈，冀能及時解除中美通航全面中斷的危機。

美國的「禁飛令」會否隨著大陸讓步而解除，仍有待觀察，但從這次風波不難看出，如果美中連「禁飛」衝擊，雙方都承受不起，就遑論所謂的「全面脫鉤」了。

另一方面，如果連美國在當前美中情勢下，都還要積極推動美國航空公司復飛美中航線，台灣交通部預計要到十月一日才恢復兩岸客運航點的規畫，難道不需要重新評估？