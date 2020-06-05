書摘／中美對抗 看透人民幣的野心

隨著中美在諸多領域掀起尖銳對抗，輿論預言中美陷入新冷戰。在日本朝日新聞編委𠮷岡桂子撰寫「人民幣的野心：改寫世界經濟的中國貨幣發展史」書中，從貨幣角度剖析中美關係。她認為，人民幣象徵中國經濟核心，在美國川普政權撼動世界秩序之際，中國作為一黨專政背景大國，以經濟實力為武器不斷擴張。而承載著集體式的遠大夢想，人民幣將帶領中國走向何處？

從貨幣角度談中美乃至國際關係，本書有三大特色，包括：一、以第三者角度檢視人民幣發展，解析中國在東亞與世界的權力傾軋；二、揭露許多不為人知的訪談與內幕，一窺金融體制與政治密不可分連帶關係；三、中國以大國之姿崛起，儘管其制度與管理仍備受質疑，但不可忽視其逐漸擴張的勢力。

本書不但論及金融與經濟層面，還涉及了貨幣所背負的歷史、所體現的主權與國家形態。從中國視為屈辱歷史起點的十九世紀中葉「鴉片戰爭」開始，再到崛起的中國與其唯一視為對手的廿一世紀霸權國家美國之間的對立，對於國際政治議題也有廣泛著墨。

作者認為，為世界帶來不確定性的美中霸權爭奪中，貨幣是中國最居下風的領域之一。人民幣仍無法立即就撼動也支撐著軍事霸權的美元關鍵貨幣地位。正因如此，投資銀行等金融領域仍是中美合作的舞台。

二○一七年一月，世界經濟論壇在瑞士達沃斯召開年會，中共總書記習近平在開幕演說中提到人民幣時說：「中國沒有用貶值人民幣的方式來提高貿易競爭力的想法，也不打算發動貨幣戰爭。」這話顯然是針對川普而來。

不過，作者認為，中美看似對立，其實卻是一體的。美國是中國製品的最大出口國，也就是最大客戶；但一方面，中國和日本並列為美國公債的持有人，即中國也是美國借錢的對象。兩國之間是其中一邊搖晃時，另一邊也會跟著搖動的關係。

無論如何，中共都不會放棄對貨幣的嚴格管制。人民幣的發展，不僅關乎中國未來經濟、政治、外交、人民與社會型態走向，也將成為世界經濟局勢的關鍵所在。