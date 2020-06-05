聽新聞
test
0:00 / 0:00

美祭禁飛令…北京讓步 准美客機飛航

聯合報 / 記者羅曉媛李仲維林則宏／連線報導
美國政府3日宣布將從16日起禁止中國航空公司客機進出美國，北京昨天讓步，放鬆航線管制，為美國航空公司航班進入大陸開綠燈。 （路透）
美國政府3日宣布將從16日起禁止中國航空公司客機進出美國，北京昨天讓步，放鬆航線管制，為美國航空公司航班進入大陸開綠燈。 （路透）

美國政府三日宣布，自十六日起禁止中國大陸客機進出美國，作為報復中國大陸拒絕美國航空公司恢復美陸航線措施。就在中美通航面臨全面中斷之際，北京當局四日讓步，允許外籍航空公司在特定城市每周飛航一班次，讓這波美中衝突暫時降溫。

大陸民航局昨快速發布調整國際客運航班通知，自八日起，所有未列入「第五期」航班計畫的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周營運一班國際客運航線航班。此舉為包括達美航空、美聯航、美國航空等多家美國航空公司續飛中美航班開綠燈。

此外，新政還將實施航班獎勵和熔斷措施。在獎勵方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測為陽性的旅客人數連續三周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周二班。

熔斷措施為，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測為陽性的旅客人數達到五個，暫停該公司該航線運行一周；達到十個，暫停該公司該航線運行四周。

大陸民航局發布新規後，大陸外交部發言人趙立堅表示，現在中方已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。至於美方航空能否申請復航？趙立堅表示，「中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉」。

美國聯邦運輸部三日公布的最新禁令，影響包括中國國航、首都航空、中國東航、中國南航、海南航空、四川航空和廈門航空等七家大陸航空公司，稱此舉是回應北京政府不允許美國航空公司行使向中國提供客運服務的規定。

受新冠肺炎疫情影響，大陸禁止外國航空公司客機入境，僅允許貨機航班。之後為防止疫情回流，於三月廿九日開始「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班，航班只減不增。

由於美國航空公司早先已叫停飛往大陸的航班，因此不屬於「五個一」，之後就再無美陸航班。達美和聯航申請在六月初恢復航線，但未獲大陸民航局批准，目前美中航線只有四家大陸航空公司在營運，無美國的航空公司。

達美航空等美國航空公司三日對美方禁令表達支持，稱此舉有助公平。

美國運輸部表示，如果陸方願意修改對美國航空公司的限制，美方也將再議該禁令，「我們繼續與中方對話的同時，也將比照中國政府對美國航空公司的做法，允許同等數量的中國航空公司運作。」

美國運輸部還表示將嚴查大陸航空公司對包機的申請，打擊某些公司利用私人包機繞過「五個一」限制的潛在欺詐行為，由此搶占與美國公司競爭的優勢。

航線 美國航空

延伸閱讀

美禁中國客機出入境 中：盼勿製造復航障礙

連美國都祭「禁飛令」逼中國復航 台灣還要等10月？

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

暑假搭機出遊費用將更省了 國內航線票價6月底降價

相關新聞

六四31周年 香港國歌法三讀

就在「六四」天安門事件卅一周年當天，香港立法會在一片混亂中，三讀通過「國歌條例草案」，結束了五年來由足球場走到立法會會場...

六四31年 香港紀念燭光遍地開花

昨天是六四事件卅一周年，香港當局首度禁止維多利亞公園的六四燭光晚會，用鐵欄杆和鐵鏈圍鎖場地。香港支聯會堅持進入維園點燃紀...

美祭禁飛令…北京讓步 准美客機飛航

美國政府三日宣布，自十六日起禁止中國大陸客機進出美國，作為報復中國大陸拒絕美國航空公司恢復美陸航線措施。就在中美通航面臨...

華府急著飛…兩岸客機復飛 台灣還要等到10月？

美國交通部宣布，六月十六日起將暫停中國大陸航空公司客機進入美國。在當前美中關係持續惡化的大背景下，美國這一突如其來的舉動...

廈大台研院 模擬研究統一政策

大陸涉台重要智庫廈大台研院將成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」。廈大台研院表示，實驗室成...

觀察站／國歌法的過去 維園燭光的未來

過去卅年的六月四日，香港多數落雨，今年首度晴間多雲；過去卅年，香港這天只有一件大事，今年有兩件，一在立法會審讀國歌法，一...

書摘／中美對抗 看透人民幣的野心

隨著中美在諸多領域掀起尖銳對抗，輿論預言中美陷入新冷戰。在日本朝日新聞編委𠮷岡桂子撰寫「人民幣的野心：改寫世界經濟的中...

香港通過「國歌法」 陸委會：勿使自由與內部對立惡化

香港今日在混亂中通過「國歌法」，陸委會晚間表示，香港「國歌法」在立法過程中引發社會不同意見與討論，未來相關方面應避免執法...

港支聯會照常舉辦六四燭光晚會 警方未阻止

香港市民支援愛國民主運動聯合會今晚不理會警方反對，照往年作法在港島維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會，現場吸引大批市民入園...

六四31週年 在日中國人呼籲讓習近平下台

今天是六四天安門事件31週年，旅日的中國人及關注人權的日本民眾到中國駐日本大使館前發表「紀念六四天安門事件暨催促解散中國...

中國商務部：堅決支持香港的單獨關稅區地位

中國商務部發言人高峰今天表示，香港單獨關稅區地位的法律基礎源自世界貿易組織協定，不是來自「某一成員的單獨賦予」。中國堅決...

港人不理會當局禁制 參加六四燭光晚會

香港市民支援愛國民主運動聯合會今晚不理會警方反對，多名核心成員走進維多利亞公園，準備主持「六四」燭光晚會，有大批市民入園...

熱門新聞

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

香港立法會通過國歌法 違者恐面臨3年刑責

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。