美祭禁飛令…北京讓步 准美客機飛航

美國政府三日宣布，自十六日起禁止中國大陸客機進出美國，作為報復中國大陸拒絕美國航空公司恢復美陸航線措施。就在中美通航面臨全面中斷之際，北京當局四日讓步，允許外籍航空公司在特定城市每周飛航一班次，讓這波美中衝突暫時降溫。

大陸民航局昨快速發布調整國際客運航班通知，自八日起，所有未列入「第五期」航班計畫的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周營運一班國際客運航線航班。此舉為包括達美航空、美聯航、美國航空等多家美國航空公司續飛中美航班開綠燈。

此外，新政還將實施航班獎勵和熔斷措施。在獎勵方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測為陽性的旅客人數連續三周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周二班。

熔斷措施為，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測為陽性的旅客人數達到五個，暫停該公司該航線運行一周；達到十個，暫停該公司該航線運行四周。

大陸民航局發布新規後，大陸外交部發言人趙立堅表示，現在中方已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。至於美方航空能否申請復航？趙立堅表示，「中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉」。

美國聯邦運輸部三日公布的最新禁令，影響包括中國國航、首都航空、中國東航、中國南航、海南航空、四川航空和廈門航空等七家大陸航空公司，稱此舉是回應北京政府不允許美國航空公司行使向中國提供客運服務的規定。

受新冠肺炎疫情影響，大陸禁止外國航空公司客機入境，僅允許貨機航班。之後為防止疫情回流，於三月廿九日開始「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班，航班只減不增。

由於美國航空公司早先已叫停飛往大陸的航班，因此不屬於「五個一」，之後就再無美陸航班。達美和聯航申請在六月初恢復航線，但未獲大陸民航局批准，目前美中航線只有四家大陸航空公司在營運，無美國的航空公司。

達美航空等美國航空公司三日對美方禁令表達支持，稱此舉有助公平。

美國運輸部表示，如果陸方願意修改對美國航空公司的限制，美方也將再議該禁令，「我們繼續與中方對話的同時，也將比照中國政府對美國航空公司的做法，允許同等數量的中國航空公司運作。」

美國運輸部還表示將嚴查大陸航空公司對包機的申請，打擊某些公司利用私人包機繞過「五個一」限制的潛在欺詐行為，由此搶占與美國公司競爭的優勢。