國台辦批民進黨 陸委會：印證中共無法理解民主自由

今日是六四事件三十一周年，大陸國台辦今日發布新聞稿，指出操作「反中仇中」是民進黨政府邪惡的政治本性，並說民進黨打壓和平統一的聲音，對民意不尊重。陸委會發言人邱垂正今日表示，國台辦的批評如同夏蟲語冰般，只是再次印證中共無法理解民主自由的價值理念。

邱垂正今日對六四事件三十一周年表示，中共長期一黨專政，高壓統治的本質沒有改變，迫害少數民族與異議人士，箝制言論自由，致使疫情難以及早控制。強加「港版國安法」，違背「一國兩制」的承諾。

邱垂正指出，中共近年來用科技與網格化管理，箝制與監控人民，期盼中共能省思並正視六四事件，回應人民爭取自由民主的要求，早日啟動政治改革，還權於民。

對於今年大陸政協閉幕時，大陸全國政協主席汪洋表示，政協要為實行「中國式民主」發揮作用。邱垂正對此表示，很多人都再問到底汪洋所謂的「中國式民主」與六四爭取的民主有何不同？邱垂正強調，民主是人民自己當家作主，沒有東西方之分。

他表示，「中國式民主」依舊是以黨領政，黨領導一切的產物，黨中央領導人說的算，人大、政協兩會只是橡皮圖章，缺乏實質監督的功能，容易造成情勢誤判與決策偏差，它與六四要爭取的自由民主憲政主義是天差地別。

邱垂正呼籲，中共面對六四事件，對自由民主的訴求，能夠傾聽人民真實心聲，才能真正實踐民主。

至於大陸外交部發言人趙立堅回應陸委會有關六四的談話，在大陸外交部登上後隨後遭到刪除，以及美國國務卿龐培歐會見民運人士王丹等事，邱垂正表示，很多人在香港、台灣與國際社會都會去紀念六四，但為甚麼中國大陸不敢面對六四真相？去思考如何避免歷史悲劇重新發生？

邱垂正說，不管是刪文，或是美國務卿接見王丹，陸委會會持續關注。