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香港人道專案何時出爐？ 陸委會：待行政程序核定
陸委會主委陳明通上 周四在立院表示，「香港人道援助行動專案」大約一個禮拜內會出來。陸委會發言人邱垂正今日表示，方案還要等行政程序核定後才能完整說明。
陸委會今日舉行例行記者會，「香港人道援助行動專案」為各方關注重點。邱垂正表示，「香港人道援助行動專案」是行政院依照總統指示，由陸委會進行專案規劃，並會以四項原則處理。
邱垂正指出，專案將由台港經濟文化合作策進會擔任受理窗口，將強化對港人移居來台的協助，以及人道援助的行動。相關的專案將再完成行政作業核定後，會盡速對外公布說明。
邱垂正表示，截至目前為止，政府處理香港與大陸事務仍有差別，包含跨國公司、商務履約，以及領有合法居留的香港親屬、未成年子女等仍不同。
至於是否會動用「港澳條例」第60條，邱垂正指出，香港受到「港版國安法」影響，政府會通盤考量，並且定期檢討評估香港與兩岸情勢、「港版國安法」落實情形，與主要國家香港政策的動向。
邱垂正指出，若「港版國安法」導致香港高度自治地位動搖，甚至使香港與大陸沒有差別，政府會被迫停止該條例一部分或全部適用。但這不是說「港版國安法」的實施就是「港澳條例」60條啟動的時機，這是跳躍的說法，我方會持續進行情勢評估。
針對美方認為「港版國安法」會讓香港變成「一國一制」，我方如何評估？邱垂正指出，政府會多方評估，並稱七月一日陸委會都會提供香港澳門情勢評估，這個精神是港澳條例授權。
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