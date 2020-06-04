香港立法會通過國歌法 違者恐面臨3年刑責

香港立法會4日下午約4時55分，以41票贊成、1票反對、1票棄權，完成俗稱「國歌法」的「國歌條例草案」三讀。日後違反國歌法者，最高將面臨港幣5萬元（約新台幣19萬元）罰款及監禁3年罰責。

近幾年在香港「反中」氛圍下，中國大陸的國歌也不時成為部分香港抗爭者表達訴求的標的。

為此，中共人大常委會於2017年9月1日通過「中華人民共和國國歌法」，並在同年11月4日將此法列入香港基本法附件三。

根據香港本法第18條規定，凡列入基本法附件三的大陸法律，必須由香港特別行政區在當地公布或立法實施。香港立法會公吿的參考資料也明白表示，「香港特區政府有責任在本地實施『國歌法』」。

港府於今年1月底將俗稱「國歌法」的國歌條例草案提交香港立法會審查，但受泛民主派立法會議員阻撓，立法程序依此一再延宕。

鑑於香港立法會本屆會期只剩兩個多月，香港政務司長張建宗近日致函立法會，呼籲應優先處理國歌條例草案。

香港立法會5月28日開始就國歌條例草案進行二讀辯論，當時還曾在香港引起另一波街頭抗爭。

4日上午，香港立法會繼續辯論國歌條例草案，泛民主派議員提出的21項修正案全數遭到否決。

儘管泛民主派議員採取潑灑惡臭物等抗爭手段，但香港立法主席梁君彥在近20名保安護衛主席台下，於4日傍晚強勢對國歌條例草案進行三讀表決，最終獲過半數議員支持通過。

除擔憂香港的自由及人權將因國歌法通過後進一步遭到限縮，不少港人反對國歌法的另一個原因是，隨著分離意識日益強烈，部分港人認同的香港「國歌」並非這首「義勇軍進行曲」，而是去年誕生於反送中運動的「我願榮光歸香港」。