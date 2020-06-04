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泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過
香港立法會4日下午近5時，轉至1樓會議室繼續開會，主席梁君彥在泛民主派呼喊口號的抗議聲中，宣布請官員發言及投票表決，「國歌法」最終以41票贊成、1票反對、0票棄權下通過。
國歌法主要制定對侮辱中共國歌的罰則，例如在球場上報以噓聲丶在升旗禮舉起示威手勢或在網上惡搞，均可被處以罰款至港幣5萬及最高監禁三年。
此外，該條例同時將國歌納入中小學教育。
香港明報報導，政制及內地事務局局長曾國衞於表決後表示，國歌法將於12日正式刊憲生效，並指會就此加強宣傳教育。
在4日的審議中，泛民主派議員獲准提出的21項修正案全部被否決。
國歌法的立法程序，始於2017年底，當年中共全國人大常委會將國歌法納入香港基本法附件三，也就是中共同年實施的國歌法也須在香港實施，由港府在本地立法落實。
隨後該法在2018年迅速進入草案擬定階段，並於2019年初交付立法會一讀。該草案的二讀辯論，議程原定於去年6月底進行，但在反修例運動引爆的一連串示威抗爭下，議程因此延宕推遲。今年5月27日，才重新開啟二讀程序。
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