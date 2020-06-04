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六四天安門31周年 林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由。圖／取自林右昌臉書
林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由。圖／取自林右昌臉書

今天六四天安門事件31周年，基隆市長林右昌下午在臉書貼文，在六四這天，看到香港現在的狀況，相信很多人感到非常擔心，甚至是絕望，甚至看到香港，害怕台灣的未來，「讓自由的台灣撐香港的自由」。

林右昌在臉書貼文，31年前，六四天安門事件，當時，他18歲，正在準備考大學。記得，當時每天除了準備聯考，最激動的事情，就是看到報紙對六四事件的報導，這個歷史事件對我後來進入大學積極關心公共事務，甚至後來走入了政治場域有著深遠的影響。

當時，大家都期待中國可以走向自由民主，免除專制威權的恐懼；經過30多年後，雖然中國經濟快速發展取得很大的進步，但在公民、社會、與政治場域卻呈現出嚴重倒退的狀況，中共為了維護自身的生存，對反對的聲音壓制與封鎖更加嚴重！維權律師、媒體記者、進步學者、公民倡議者，動不動就「被消失」。

林右昌說，這絕非中國之福，亦非台灣之福。

林右昌表示，在六四這天，看到香港現在的狀況，相信很多人感到非常擔心，甚至是絕望，甚至看到香港，害怕台灣的未來。

「我想說的是，如果自由民主是我們共同的價值與信仰，如果主權是你我共同的生命，那我們就應該團結一心，就像我們成功抗疫一樣，守護台灣的主權、自由與民主」，「讓自由的台灣撐香港的自由」。

香港 六四 林右昌

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