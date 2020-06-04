陸委會民調：近九成民眾支持蔡總統的「八字箴言」

陸委會今日發布民調，調查指出，台灣有近九成的民眾支持蔡英文總統處理兩岸的八字箴言。陸委會發言人邱垂正呼籲，大陸應當正視兩岸現實，尊重台灣民意，並在八字箴言的基礎上，務實展開健康有序的交流活動。

今日是六四事件三十一周年，陸委會在今日公布民調。民調大約有三部分，包含調查有關蔡總統處理兩岸事務、對大陸的香港政策，以及大陸對我方的作為。其中，八字箴言為「和平、對等、民主、對話」，調查指，有近九成民眾支持以此為兩岸互動原則。

民調指出，8成以上民眾支持蔡英文主張雙方都有責任謀求兩岸關係的長遠相處之道，也認為對岸領導人應承擔相對責任。79.1%民眾贊成蔡英文不接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀的主張，7成民眾支持蔡英文強調，依「中華民國憲法」與「兩岸條例」，處理兩岸事務。

關於香港的部分，陸委會指出，調查顯示，82%以上民意反對中共制定「香港版國安法」，侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」。7成民眾認同蔡英文提出支持香港人民，在既有基礎上完善人道援助工作，提供香港人民必要協助。近7成支持陸委會在最短時間跨部會協調規劃，提出香港人道援助關懷的行動方案。

調查也顯示，88.9%左右民意反對中共在「反分裂國家法」座談會強調對台貫徹法律及武力手段。有92.9%反對以政治因素阻撓我參與WHA，有91.1%反對大陸持續在台周邊區域軍演、以武力威脅台灣。

除此之外，亦有7成民眾贊成視對岸疫情趨緩，在疫情管控得宜下，優先考量商務、教育及人道等需求，逐漸恢復兩岸人員往來。

該民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月29日至31日以電訪方式，詢問1070份樣本，在信賴度95%，抽樣誤差在正負3%。