陸商務部：香港單獨關稅區地位非WTO某一成員給的

據中新社報導，針對美國威脅取消香港單獨關稅區地位，大陸商務部新聞發言人高峰4日表示，這一地位不是來自WTO某一成員的單獨賦予。中方將堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位。

高峰在4日商務部記者會中表示，香港單獨關稅區地位的法律基礎源自世貿組織協定，是經中國政府同意，通過「中華人民共和國香港特別行政區基本法」確認，由世貿組織多邊規則確立，獲得其他成員認可的法律地位，不是來自某一成員的單獨賦予。

他強調，香港特殊的經濟地位受到基本法的保護和世界各國的承認和尊重。香港回歸後，大陸與香港不斷深化互利互惠的經貿合作，香港自由港和單獨關稅區地位得到維持和鞏固，這充分說明香港的高度自治運作良好。

高峰強調，中共全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民依法享有的各項權利和自由，不損害外國投資者在香港的正當利益。

他表示，相反的，這項立法將有利於維護香港的營商及投資環境，有利於香港保持長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。

高峰指出，中方將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位，堅定支持香港鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。