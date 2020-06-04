快訊

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美暫停航班 陸外交部：盼美方不要製造障礙

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／歐新社
大陸外交部發言人趙立堅。圖／歐新社

美國交通部3日發布命令，宣布將從本月16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班。對此，大陸外交部發言人趙立堅4日表示，中方對此感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。

趙立堅4日在大陸外交部例行記者會上表示，此前，中國民航局同美國交通部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

據路透報道，美國交通部因中國政府「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」，將暫停所有中國航空公司往返美國的定期航班運營。該命令將於2020年6月16日生效。

對此，中國民航局4日上午已發布關於調整國際客運航班的通知，自本月8日起，允許所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每周可飛航一班往返中國的國際客運航班。

民航局 外交部

延伸閱讀

五個一變五個零 在美陸人：不知何日是歸期

暑假搭機出遊費用將更省了 國內航線票價6月底降價

中國嚴格限制外國航班 且未向美國開放復工包機

回應美各地暴亂 外交部：民主有信心智慧解決任何問題

相關新聞

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

香港立法會4日下午近5時，轉至1樓會議室繼續開會，主席梁君彥在泛民主派呼喊口號的抗議聲中，宣布請官員發言及投票表決，「國...

陸商務部：香港單獨關稅區地位非WTO某一成員給的

據中新社報導，針對美國威脅取消香港單獨關稅區地位，大陸商務部新聞發言人高峰4日表示，這一地位不是來自WTO某一成員的單獨...

美暫停航班 陸外交部：盼美方不要製造障礙

美國交通部3日發布命令，宣布將從本月16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班。對此，大陸外交部發言人趙立堅4日...

香港立法會正式三讀通過國歌法 41票贊成1票反對

立法會今（4）日續審議《國歌條例草案》，立法會主席梁君彥早前決定安排30小時審議草案，預料草案晚上7時或之前可以三讀表決。昨日休會前，立法會進入全體委員會審議階段，今早將邀請官員發言，及後就修正案投票表決。

港國歌法最快傍晚三讀表決 有人灑有機肥致會議暫停

香港立法院4日傍晚將三讀表決國歌法，不過接近下午2時，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸手持標語，衝向主席台示威，除了高喊「...

六四天安門31周年 林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由

今天六四天安門事件31周年，基隆市長林右昌下午在臉書貼文，在六四這天，看到香港現在的狀況，相信很多人感到非常擔心，甚至是...

陸委會民調：近九成民眾支持蔡總統的「八字箴言」

陸委會今日發布民調，調查指出，台灣有近九成的民眾支持蔡英文總統處理兩岸的八字箴言。陸委會發言人邱垂正呼籲，大陸應當正視兩...

推文批蔡總統講話 胡錫進在中國大陸卻避談六四

蔡英文總統上午發文紀念「六四事件」，並指中國一年只有364天，有一天被遺忘了。這篇文章隨後被中共環球時報總編輯胡錫進在推...

只因穿了沒寫6、4 T恤… 河北漢被警帶走

六四天安門事件31年，中國官方繃緊神經，加強維穩。一名設計師「河北孫老師」近日疑因穿著一件寫滿數字卻獨漏6、4的T恤到公園散步，隨後被公安帶走。與此同時，多名異議人士也在六四前夕受到更嚴密監控。

晚間8:09默哀3分 港支聯會籲遍地開花悼六四

受疫情影響，香港市民支援愛國民主運動聯合會今晚未能舉行「六四」燭光晚會，但支聯會籲港人及全球支持者「遍地開花」，在今晚8...

港媒：六四集會部署2000警 以快打慢防聚集

今年「六四」31週年受疫情影響，無法按慣例舉辦維園集會紀念活動，港媒報導，香港警方今天將派出2000名警員，原則上不干涉...

陳誠夫婦若遷葬大陸 恐葬南京非故鄉浙江青田

已故前副總統陳誠1965年3月5日病逝後，下葬當時台北縣泰山，1990年代由陳誠長子陳履安遷葬高雄縣佛光山，數年前再遷回新北市三峽，陳家後人有意將陳誠夫婦遷回大陸安葬

熱門新聞

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。