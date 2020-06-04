美暫停航班 陸外交部：盼美方不要製造障礙

美國交通部3日發布命令，宣布將從本月16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班。對此，大陸外交部發言人趙立堅4日表示，中方對此感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。

趙立堅4日在大陸外交部例行記者會上表示，此前，中國民航局同美國交通部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

據路透報道，美國交通部因中國政府「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」，將暫停所有中國航空公司往返美國的定期航班運營。該命令將於2020年6月16日生效。

對此，中國民航局4日上午已發布關於調整國際客運航班的通知，自本月8日起，允許所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每周可飛航一班往返中國的國際客運航班。