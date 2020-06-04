港國歌法最快傍晚三讀表決 有人灑有機肥致會議暫停

香港立法院4日傍晚將三讀表決國歌法，不過接近下午2時，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸手持標語，衝向主席台示威，除了高喊「殺人政權，遺臭萬年」，並在場內波灑惡臭的有機肥料，代主席李慧琼驅逐兩人離開後，宣布暫停會議。

星島日報報導，朱凱廸事後表示，有關物質是有機肥料，並指今日是六四事件31周年，行動目的在於顯示殺人政權必定會遺臭萬年，並代表他們會盡最大努力阻止「國歌法」通過。

陳志全則批評立法會主席梁君彥將委員會審議時間縮至10小時，這次行動希望令全世界知道，建制派擔任政權的「打手」會遺臭萬年。

民建聯黃定光形容，有關物質傳出糞便的臭味，當中有白色的蟲在蠕動。

在開始三讀辯論前，政制及內地事務局局長曾國衞表示，特區政府不支持民主派議員提出的21項修正案。

他指出，市民如果沒有意圖侮辱國歌，根本不會觸犯法例，當局並認為「條例草案」第7條已清晰列明構成侮辱國歌罪行的元素。

曾國衞表示，由於國歌和國旗、國徽同樣是國家的象徵和標誌，因此認為把侮辱國歌罪行的刑罰水平，訂於與侮辱國旗或國徽罪行一致的刑罰水平是合適。

由於4日是六四事件31周年，多名民主派議員在桌面擺上白花和悼念標語，民主黨尹兆堅在會議開始時，要求議會為事件默哀64秒，梁君彥拒絕並請保險界陳健波就草案發言。

數名民主派議員於是自行站立默哀，並在陳健波發言期間高喊「毋忘六四」等口號，一度被梁君彥警告。