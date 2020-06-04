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小公務員捐遺產4.6億港元 破香港公益金紀錄

世界日報 / 香港新聞組／香港4日電

新冠肺炎疫情拖垮經濟，慈善機構亦受波及，善款收入大受影響。不過香港公益金早前收到善長甘錫洪捐出其遺產逾五成，款額約4.6億元港幣（約5935萬美元）。香港01報導，公益金連續三天在報章刊登廣告，道出「甘先生」的故事：生活在商賈之家的他當過體育老師，也當過政府公務員，與太太公一份婆一份努力地生活，即使曾移民澳洲十多年，最後仍選擇回港。內文引述甘太說：「丈夫說要回流啊，在香港養老。」

據報導，甘錫洪生活從簡，兩年前離世後公益金成他遺產的最大受益人，捐款也是有史以來最大筆的個人捐款。

公益金早深深感激甘錫洪的託付及重若泰山的信任，承諾定將他的大愛惠澤香港社群，公益金分三天刊出其故事，與香港人共勉。據了解，甘的遺產中有大量股票，包括滙豐銀行。

公益金在報章刊登廣告，指2018年底接到律師行的通知，一位「甘先生」在遺囑上寫明，要將其遺產超過一半捐給公益金，令機構成甘先生遺產的最大受益人，也成機構有史以來收過最大筆的個人捐款。

報導稱，廣告中刊登甘先生的故事，寫到2006年甘老先生一家回流香港，兩年前甘老先生去世，生前立下遺囑，要把遺產超過一半、約4.6億元捐給公益金，遺孀甘老太笑言：「我沒有多問，只要定時定候有家用就行」。

甘老先生的子女在律師宣讀遺囑時，才知道父親將大部分遺產捐作公益用途，兒子從容地說：「錢是爸爸的，當然由他主意」，女兒也說「阿爸是幫我們積福」。他的故事寫到，資產來自持有的物業和股票，不懂投資，但一直好好地把財產滾存，直至過世才由律師執行遺囑。

公益金感謝甘老先生的無私捐獻，認他的大愛惠澤香港社群，在艱難的時刻如雨中彩虹。

另一篇廣告則介紹甘錫洪的生平。他生於商賈之家，父親坐擁中環昂貴地段的商廈物業，他卻考上教育學院，在1959年，當時26歲的甘錫洪成為體育老師，其後經表妹介紹，與一個正於香港大學念歷史系的女生相識，兩人一間鍾情，交往一年後結婚。

甘先生先後做過海關、官立學校老師，後期轉往民政事務處上班，大半輩子都是政府公務員，兩夫婦公一份婆一份，努力地生活，最大的享受是「走上天台，躺在帆布椅上曬太陽」。踏入80年代，甘先生父親去世，港人都在討論移民，直至1989年，甘先生帶著一家人移民澳洲。

即使移民他鄉，甘先生和太太仍是習慣港式的一盅兩件，上唐人街的茶樓，水滾茶靚，開一壺壽眉，拿幾籠點心；不打牌、沒出海的日子，最多是入賭場小賭怡情，女兒忍不住揶揄父親「我阿爸去Casino，只會拉角子機！」一家人一住就是17年，其後甘先生決定回港，甘太說：「丈夫說要回流啊，在香港養老」。

香港 遺產 移民

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