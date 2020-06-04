只因穿了沒寫6、4 T恤… 河北漢被警帶走

六四天安門事件31年，中國官方繃緊神經，加強維穩。一名設計師「河北孫老師」近日疑因穿著一件寫滿數字卻獨漏6、4的T恤到公園散步，隨後被公安帶走。與此同時，多名異議人士也在六四前夕受到更嚴密監控。

綜合媒體報導，照片顯示，「河北孫老師」穿著的這件白T恤上印有數字1到10，唯獨不見6和4。此外，這件T恤的設計呈現也引起討論，在1至10這組數字上方是一對紅色眼睛，在其下方以數字「0」象徵一個開嘴大口。

人權律師王清鵬在Twitter轉載這張照片，並寫道：「『河北孫老師』穿一件T恤逛公園，拍照臭美放朋友圈，有人電話請喝茶，為嘛？」

港媒報導，「河北孫老師」過去常設計隱含諷刺意味的T恤，像「早稻畝產36900斤」，諷刺中國造假之風；又有針對日前紀念「五四運動」時有關前浪後浪之爭，製作「前浪，該吃藥了」的T恤。

另據自由亞洲電台報導，5月31日民運人士首次舉辦全球網上紀念活動，200多名來自中國及海外的人士全程參與線上互動討論，當中包括四川維權人士陳雲飛。

陳雲飛提到，「中美貿易戰硝煙四起，『武漢肺炎』在全國乃至世界的蔓延，以及香港從『23條』到『送中』，再到『國安法』一波又一波的民怨沸騰，不正說明大陸人沒有找到病根，也證明我們八九那時所堅持的主張是正確的。」這番言論發表後，陳雲飛當天從他在成都的寓所被警察帶走，至今仍失聯。

兩年前六四紀念日前夕，湖南株洲維權人士陳思明以當地公園裡一部坦克為背景，拍下悼念六四的照片，引起關注。今年他被當局嚴密防範，並派人帶他到江西旅遊。陳說：「他們警察示意我別講了。」