中共國台辦：搞「台獨」分裂只會碰得頭破血流

針對陸委會3日發表新聞稿， 要求重審視六四歷史真相，並向大陸民眾真誠道歉。中共國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，操作「反中仇中」是民進黨當局的邪惡的政治本性，他們定期跳出來講一番陳腔濫調，大家看得很清楚，是誰在迫害主張發展兩岸關係的人士，打壓和平統一的正義聲音，哪有一絲對民意的尊重！她強調，搞「台獨」分裂，只會碰得頭破血流。

朱鳳蓮說，是誰在剝奪台灣同胞參與兩岸交流合作的權利，在疫情的防控中大搞「雙標」，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，哪有一點對基本人權的尊重！是誰在公然庇護香港特區黑暴勢力，對「反中亂港」行徑推波助瀾，公然破壞香港特區的法治；又是誰在台灣大肆製造「綠色恐怖」，打擊異己，損害台灣民眾利益福祉！答案不言自明！大陸奉勸民進黨當局，立即停止說三道四，指手畫腳。

朱鳳蓮強調，在中國共產黨的堅強領導下，在全國各族人民的共同努力下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的成就，中華民族迎來偉大復興的光明前景，民進黨當局的造謠汙蔑動搖不了鐵的事實，台灣前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，煽動兩岸對抗，搞「台獨」分裂，只會碰得頭破血流。

陸委會3日發新聞稿，要求重審視歷史真相，並向大陸民眾真誠道歉。陸委會表示，1989年大陸人民在天安門廣場爭取民主自由，北京當局卻以武力鎮壓讓人民噤聲，至今仍遮掩真相，不頭面對。

陸委會呼籲，北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並能重新審視六四事件歷史真相和真誠道歉，才能提升民眾福祉和文明社會的治理效能。