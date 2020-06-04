中共民航局︰外國航空公司 下周起每周復飛一班客運

在美國宣布禁止大陸所有航空公司飛美後，中共國家民航局今天上午表示，由下星期一起，外國航空公司可以選擇1個具備接收能力的口岸城市，每星期營運1班國際客運航班。

中共民航局上午發布「關於調整國際客運航班的通知」，將由下星期一起實施獎勵和熔斷措施，航空公司同一航線航班，在入境後對新型冠狀病毒檢測呈陽性的旅客達到5個，航空公司將暫停營運該航線一星期；如果連續三星期在入境後，都沒旅客對檢測呈陽性，就可以增加一班航班，最多達到每星期兩班。

民航局又要求，航空公司申請運行至10月24日的航班預先飛行計劃。

美國政府周三（3日）宣佈，從6月16日起，禁止中國所有航空公司客機進出美國。全球兩大經濟體的緊張局勢再度升級，中美通航情勢難上加難。

禁飛令將影響中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、首都航空、四川航空以及廈門航空往來中美的航班。

由於美國航空公司目前尚未恢復往來中美的航線，禁飛令生效，中美之間的直航航班將可能會全部停飛。