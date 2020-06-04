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「六四」31周年 北京天安門廣場警戒森嚴

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
在臨近天安門廣場的王府井等三個地鐵站，中共派出公安人員一一檢查進出站人員的身分證。特派記者賴錦宏／攝影
在臨近天安門廣場的王府井等三個地鐵站，中共派出公安人員一一檢查進出站人員的身分證。特派記者賴錦宏／攝影

今天是1989年「六四天安門事件31周年，北京全面加強警戒和維安，王府井、天安門東、天安門西三個地鐵站，進出站都要檢查身分證，若是境外人士還必須出示工作證明，並遭盤問為何來到天安門廣場附近。

6月4日一早，就有一批香港和外國媒體記者被拒絕進入北京天安門廣場，觀看升旗儀式。在場的公安更表示，近日當局處理媒體問題「比較嚴謹」。直到升旗儀式後才讓境外媒體離開，更指之後如果要到天安門，事前應向管理部門，即天安門管委會報備審核，經通過後才可以進入廣場。

自5月底中共全國兩會結束後，北京天安門廣場四周，如國家博物館、人民大會堂、國家大劇院，都停有三到五輛巴士，車上載有身著制服的大陸公安。而牽著警犬和攜帶警棍、兩人一組的公安，也增加巡視的頻率。

由於北京的旅遊尚未完全恢復，大陸境內旅遊也只部份恢復，因此6月4日這天前來廣場參加升旗典禮的遊客沒有往年多。

4日早上，天安門廣場如同往常一樣舉行升旗儀式，一些香港和外國記者與大陸民眾一同進行安檢，出示證件、將隨身物品放入X光機檢查。據香港商業電台報導，一些香港記者的「回鄉證」遭公安截留，並被盤問何時到北京、職業及任職的公司等。直至升旗儀式結束，登記證件後才獲准離開。

另，在同一個安檢位置，大陸民眾在通過安檢後都獲准進入天安門廣場，但若是境外人士則會被公安攔下，調查半個多小時候才獲准入場。

香港電台報導，一批「天安門母親」成員4日上午在北京警方安排下到郊區萬安公墓拜祭並發表祭文，悼念7名在事件中遇難的家人，以及5名已經去世的家屬。

家屬在祭文指出，今年新冠肺炎病毒肆虐，只能用特殊的方式表達懷念之情，並向全球在疫情中離世的人表示深切哀悼。在「六四事件」中離世的家人，當日為了要求政府清廉及社會公正走上街頭和平請願，是關心國家前途及社會民生的正義行為，也是「憲法」賦予公民的合法權利，但政府動用軍人殺害手無寸鐵的人。

祭文還稱，雖然家屬多年來被中共當局監視、監聽及禁止會面等，但要求政府與天安門母親對話的要求絕對不會屈服，並堅持「真相﹑賠償﹑問責」等三項公開及合法的訴求。

天安門 北京 公安 六四

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