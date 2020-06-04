陸駐港公署：勸英國政客改弦易轍 勿在錯路上越走越遠

針對英國一些政客近日連續透過撰文、接受採訪等方式就香港國安立法「大放厥詞」，中共外交部駐香港公署網站3日深夜貼文指出，有關言論顛倒是非，充斥傲慢與偏見，歪曲詆毀大陸維護國家安全的正當合理行動，奉勸英方看清歷史大勢，尊重中方依法在港維護國家安全的正當合法努力，改弦易轍，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。

內文表示，中共中央依照「憲法」和「基本法」對特別行政區行使全面管治權，絕不僅僅只是外交事務權和防務權，對任何國家來說，國安立法都屬於國家立法權力。

中共中央通過基本法第23條授予香港特區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的權力，那些所謂「強加」、破壞特區自治的說法完全是造謠誣衊、顛倒是非。

內文指出，英方妄言有關國安立法無益於緩解修例風波以來的緊張局勢。恰恰相反，在修例風波中，激進勢力和「港獨」組織令人髮指的暴行，外部勢力肆無忌憚的插手干預，進一步暴露了香港在國家安全方面面臨的重大漏洞，凸顯了香港國安立法迫在眉睫、刻不容緩。

英方對於回歸後的香港一無主權、二無治權、三無「監督」權。包括英方在內的外國沒有任何資格拿「聯合聲明」說事，奢談所謂「道義」責任，更不應以此為藉口插手香港事務。