快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐港公署：勸英國政客改弦易轍 勿在錯路上越走越遠

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
有香港市民和多個團體，於5月31日在美國駐港澳總領事館外舉行抗議活動，支持涉港國安立法。圖/中新社
有香港市民和多個團體，於5月31日在美國駐港澳總領事館外舉行抗議活動，支持涉港國安立法。圖/中新社

針對英國一些政客近日連續透過撰文、接受採訪等方式就香港國安立法「大放厥詞」，中共外交部駐香港公署網站3日深夜貼文指出，有關言論顛倒是非，充斥傲慢與偏見，歪曲詆毀大陸維護國家安全的正當合理行動，奉勸英方看清歷史大勢，尊重中方依法在港維護國家安全的正當合法努力，改弦易轍，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。

內文表示，中共中央依照「憲法」和「基本法」對特別行政區行使全面管治權，絕不僅僅只是外交事務權和防務權，對任何國家來說，國安立法都屬於國家立法權力。

中共中央通過基本法第23條授予香港特區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的權力，那些所謂「強加」、破壞特區自治的說法完全是造謠誣衊、顛倒是非。

內文指出，英方妄言有關國安立法無益於緩解修例風波以來的緊張局勢。恰恰相反，在修例風波中，激進勢力和「港獨」組織令人髮指的暴行，外部勢力肆無忌憚的插手干預，進一步暴露了香港在國家安全方面面臨的重大漏洞，凸顯了香港國安立法迫在眉睫、刻不容緩。

英方對於回歸後的香港一無主權、二無治權、三無「監督」權。包括英方在內的外國沒有任何資格拿「聯合聲明」說事，奢談所謂「道義」責任，更不應以此為藉口插手香港事務。

內文最後強調，任何人都不要低估大陸建立健全香港特區維護國家安全法律制度和執行機制的堅強意志和堅定決心。

圖/中共外交部駐香港公署網站截圖
圖/中共外交部駐香港公署網站截圖

香港 國安 中共

延伸閱讀

六四事件31周年 林佳龍：期盼民主之花早日在中港盛開

遭點名後 匯豐副主席：香港國安立法是正確方向

中共中央港澳工作領導小組首次亮相 韓正任組長

經濟日報社論／香港金融中心地位 誰來取代？

相關新聞

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

今天是八九「六四」卅一周年，中國大陸央視軍事頻道報導稱，中共解放軍陸軍第73集團軍所屬兩棲重型合成旅在東南海域進行海上實彈射...

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

在美國交通部3日宣布，將自本月16日起暫停所有中國航空公司原本飛航美國的定期客運航班後，中國民航局4日上午立即宣布調整國...

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）3日在推特貼出與六四事件抗議者王丹、蘇曉康、李恒青和李蘭菊等4人合照，王...

蘇曉康：六四後果全球承受 西方應深刻認識

六四事件31週年，作家蘇曉康說，六四改變人類歷史，今天的世界正承受六四後中共發展經濟以壯大自我、同時因恐懼丟失政權而更加...

「六四」31周年 北京天安門廣場警戒森嚴

今天是1989年「六四」天安門事件31周年，北京全面加強警戒和維安，王府井、天安門東、天安門西三個地鐵站，進出站都要檢查...

疫情下 港人遍地開花紀念六四

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，港人今年未能齊集港島維多利亞公園紀念「六四」亡魂，但他們改以遍...

陸駐港公署：勸英國政客改弦易轍 勿在錯路上越走越遠

針對英國一些政客近日連續透過撰文、接受採訪等方式就香港國安立法「大放厥詞」，中共外交部駐香港公署網站3日深夜貼文指出，有...

中共中央港澳工作領導小組首次亮相 韓正任組長

根據新華社報導，大陸國務院副總理、「中央港澳工作領導小組」組長韓正6月3日下午在中南海會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥...

強生釋利多 300萬港人有機會移民英國

英國首相強生表示，英國可能變更移民規則，讓持有「英國國民（海外）護照」（簡稱BN（Ｏ））的香港人，獲得「進一步的移民權利...

渤海實彈演習 陸連發航行警告

大連海事局連兩日發布航行警告，指在秦皇島以南、康山以東的渤海海域，從六月二日至十六日解放軍在渤海執行軍事任務，並會在附近...

六四31年 傳龐培歐會王丹、蘇曉康...

美國之音中文網三日報導，在六四事件卅一周年之際，美國國務卿龐培歐美東時間二日下午接見了六四事件倖存者，再度譴責中共對民主活動的鎮壓。

林鄭北京見韓正 港版國安法會聽香港意見

香港特首林鄭月娥率領律政司長等三名官員到北京，與分管港澳事務的中共中央政治局常委韓正見面。林鄭月娥說，北京當局聽到香港和外國的聲音，韓正表示要堅定不移立法，但北京將會以多種形式聽取香港社會意見。

熱門新聞

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。