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陸駐港公署：勸英國政客改弦易轍 勿在錯路上越走越遠
針對英國一些政客近日連續透過撰文、接受採訪等方式就香港國安立法「大放厥詞」，中共外交部駐香港公署網站3日深夜貼文指出，有關言論顛倒是非，充斥傲慢與偏見，歪曲詆毀大陸維護國家安全的正當合理行動，奉勸英方看清歷史大勢，尊重中方依法在港維護國家安全的正當合法努力，改弦易轍，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。
內文表示，中共中央依照「憲法」和「基本法」對特別行政區行使全面管治權，絕不僅僅只是外交事務權和防務權，對任何國家來說，國安立法都屬於國家立法權力。
中共中央通過基本法第23條授予香港特區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪失在維護國家安全方面應有的權力，那些所謂「強加」、破壞特區自治的說法完全是造謠誣衊、顛倒是非。
內文指出，英方妄言有關國安立法無益於緩解修例風波以來的緊張局勢。恰恰相反，在修例風波中，激進勢力和「港獨」組織令人髮指的暴行，外部勢力肆無忌憚的插手干預，進一步暴露了香港在國家安全方面面臨的重大漏洞，凸顯了香港國安立法迫在眉睫、刻不容緩。
英方對於回歸後的香港一無主權、二無治權、三無「監督」權。包括英方在內的外國沒有任何資格拿「聯合聲明」說事，奢談所謂「道義」責任，更不應以此為藉口插手香港事務。
內文最後強調，任何人都不要低估大陸建立健全香港特區維護國家安全法律制度和執行機制的堅強意志和堅定決心。
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