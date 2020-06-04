中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

今天是八九「六四」卅一周年，中國大陸央視軍事頻道報導稱，中共解放軍陸軍第73集團軍所屬兩棲重型合成旅在東南海域進行海上實彈射擊考核。據央視畫面顯示，兩棲坦克在海面一字排開射擊灘頭模擬目標，隨後衝灘登陸。

同日，央視亦播放中共解放軍陸軍第74集團軍所屬重型合成旅進行民船裝卸載試驗演練，包括坦克、裝甲車、步兵戰車等50多輛軍用重型裝備快速裝載、完成遠程航渡。

第73集團軍駐守福建廈門、第74集團軍駐守廣東惠州，分屬東部戰區、南部戰區。兩支部隊多被認為可能會是戰時攻台的主戰部隊。73軍練打擊灘頭目標，74軍練快速裝卸載，顯然是意有所指，為登陸戰做準備。

在2020一月蔡英文贏得台灣總統大選後，中共解放軍就刻意經由微博微信等社交媒體，曾放出備戰台海的軍方演習照片，其中出現一張台海航渡圖，上邊的航道疑似從廈門直達台灣南部平原，下邊航道疑從廣東潮汕地區出發航經海峽中線與上邊航道並行直達台灣島。

除東南沿海的練兵外，中共解放軍還在渤海區域進行長時間的演習。6月3日，遼寧海事局宣布，中共軍方將於6月4日至6月10日舉行演習，但內容暫不知。同期，中共解放軍第二艘航母山東艦在附近海域進行訓練。此外，中共解放軍還正在進行自5月14日開始的實彈演習，該演習將到7月31日結束，共79天。

中共在今年兩會後，舉行中共「反分裂國家法」十五周年座談會，中共中央軍委副主席許其亮出席，中共聯合參謀長李作成在會上發言指出，「如果和平統一的可能性完全喪失，中共軍隊將以全國人民包括臺灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。