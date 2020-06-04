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化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京大興國際機場。（中新社）
圖為北京大興國際機場。（中新社）

在美國交通部3日宣布，將自本月16日起暫停所有中國航空公司原本飛航美國的定期客運航班後，中國民航局4日上午立即宣布調整國際客運航班安排，6月8日起，所有未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營1班國際客運航線航班。

中國民航局這項調整措施，將使得美國的航空公司下周一起，每周可飛航大陸1班客運航班。但這項調整是否足以讓美國解除針對中國的「禁飛令」，仍有待觀察。

根據美國交通部說法，之所以對中國採取這項「禁飛令」，是因中國「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」。

北京青年報指出，美國交通部所指的是，中國民航局為阻止新冠肺炎疫情輸入風險，自3月29日開始實施的「五個一」政策：一家航空公司一個國家只能保留一條航線，一周最多執行一班。

而且在中國民航局早前公布的「國際航班計劃信息發布（第5期）」中，無任何一家美國客機航班入列。

對於美國突然宣布的這項「禁飛令」，大陸民航專家張寶鑫在接受《環球時報》採訪時表示，美國此舉是為施壓中國，以期儘早恢復中美航線。

為此，中國民航局4日一早立即發布「關於調整國際客運航班的通知」，對國際客運航班數量進行調整。

這份通知的第二條規定，「自2020年6月8日起，所有未列入『第5期』航班計劃的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇1個具備接收能力的口岸城市（具體城市名單可在民航局官網查詢），每周運營1班國際客運航線航班。」

通知還提出，6月8日起，將實施航班獎勵和熔斷措施。獎勵措施為：航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周兩2班。

熔斷措施為：航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。

通知並稱，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，將可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。

航線 民航局

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