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中共中央港澳工作領導小組首次亮相 韓正任組長

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為2019年11月6日，大陸國務院副總理韓正在北京釣魚台國賓館會見出席粵港澳大灣區建設領導小組會議的香港行政長官林鄭月娥。（新華社）
圖為2019年11月6日，大陸國務院副總理韓正在北京釣魚台國賓館會見出席粵港澳大灣區建設領導小組會議的香港行政長官林鄭月娥。（新華社）

根據新華社報導，大陸國務院副總理、「中央港澳工作領導小組」組長韓正6月3日下午在中南海會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥和有關主要官員。這是中共中央港澳工作領導小組首次亮相，也證實中共中央港澳工作協調小組已正式升格。

香港星島日報引述北京時事評論員馬浩亮的看法指出，在全國人大高票通過涉港國安立法決定後僅僅五天，大陸官方即高調亮出這一高層機構，除展示對香港的全面管治權，亦彰顯推進相關立法的緊逼性。

據新華社報導，該小組除組長為中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，兩名副組長分別為中共19屆中央委員、國務委員、公安部長趙克志，以及現任13屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。

韓正在涉及港澳事務的領導小組中，還擔任粵港澳大灣區建設領導小組組長。夏寶龍則甫於今年2月出任國務院港澳辦主任。

北京青年報旗下微信公眾號《政知見》指出，正國級任組長，兩位副國級任副組長，顯示中共中央港澳工作領導小組是一個高規格的「中」字頭領導小組。

早前率先披露，為因應香港嚴峻複雜局勢，中共中央港澳工作協調小組將升格為中央港澳工作領導小組的星島日報則指出，這顯示中共中央政強化對港澳工作的全面領導，港澳辦作為小組辦公室實體化，職能升格。

政知見表示，在此次之前，大陸涉及港澳事務的「中」字頭小組，有兩個單位曾在媒體公開報導中出現過。一個是「中央港澳小組」，另一個是「中央港澳工作協調小組」。

據人民網報道，1978年8月12日，中共中央決定成立港澳小組，以協助中央掌管港澳工作。

中央港澳工作協調小組則是在2003年7月，香港爆發50萬人反基本法23條立法的大遊行後，中共中央未因應當時香港形勢而成立的，由18個部門組成，習近平、張德江都曾擔任過中央港澳工作協調小組組長。

但正知見指出，「中央港澳工作協調小組」近些年很少出現在媒體報導中，最近兩次都是在2018年。

時事評論員馬浩亮接受星島日報採訪時分析，中共中央過往只用「協調」名義，而且不公開運作，某種程度是出於對特區的尊重，不想予人以干涉兩制的口實。

馬浩亮認為，面對當下亂局，中共中央構建強有力的「領導機構」，全面投入運作，並高調登場，彰顯中共中央對香港行使全面管治權，也凸顯了推進國安立法和執法機制的緊逼性。

馬浩亮指出，趙克志與夏寶龍在小組中的分工，夏寶龍作為港澳辦主任，將負責日常樞紐運作；趙克志作為公安部長，更多側重相關執法環節。

趙克志近日數次明確表示，「要旗幟鮮明支持香港警隊依法履職、嚴正執法，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。」

中共 香港

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