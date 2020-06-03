兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

基隆市議員藍敏煌今天在議會總質詢時指出，一旦兩岸發生軍事衝突的戰爭，基隆是第一個要倒楣的，因為有一個國際港，很有可能成為第一個被飛單攻擊的城市，要求市長要有超前部署。林右昌回應表示，台灣不管是哪一個政黨或哪一個人擔任中華民國總統，不會有人要去挑釁中共挑起戰爭，但我們不去挑釁對方，不代表對方不會發動戰爭，這是很重要的邏輯。

藍敏煌今天質詢內容關切兩岸關係，他表示，蔡總統曾說任何時候都無法排除發生戰爭；另外，我們外交部長也說，港版國安法通過後，大陸下一步恐會對台動武。這是非常聳動的發言，從總統、外交部長的角度講這樣的話，我們不得不小心，一旦發生衝突，基隆是第一個要倒楣的，因為我們有一個國際港，很有可能成為第一個被攻擊的城市。

藍敏煌說，他記得，96年台海危機時，中共發射2顆導彈，其中1顆就掉在基隆八斗子外海，有很多漁民看到飛彈掉下來，但不知是啞彈。現在基隆要做最壞的打算，他問市長如何有一天兩岸發生戰爭的軍事衝突，市府如何超前部署，有何準備。

林右昌則回應，當然沒有人希望發生戰爭，中共對台灣的圖謀從未停止過，從過去到現在，甚至未來都不會改變。今天台灣不會去侵犯中共，這是很肯定的事，唯有一種可能，只有中共侵略台灣。

林右昌指出，台灣不管是哪一個政黨或哪一個人擔任中華民國總統，不會有人要去挑釁中共挑起戰爭，但我們不去挑釁對方，不代表對方不會發動戰爭，這是很重要的邏輯。每年民安演習、災害演練都是在做這樣的準備，希望戰爭不要發生，但是萬一發生時，是有能力去應變的。

藍敏煌還希望林市長和蔡總統好好溝通，不要讓基隆成為美中貿易戰下的犧牲品，成為第一個被飛彈攻擊的城市。