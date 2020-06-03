解放軍再實彈演習 6月2日至16日在渤海執行

中國海事局官網公告，大連海事局已發布遼航警0083航行警告，6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務，附近特定海域將進行實彈演習，附近船隻禁止駛入。

大連海事局1日發布警告指出，渤海海域，6月2日0800時至6月16日1800時，在公告的諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止附近船隻駛入。

接著大連海事局2日又發布遼航警0086航行警告，渤海海域， 6月5日0000時至6月10日2400時，在公告的諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

香港大公報報導，解放軍曾在蔡英文總統520就職典禮前夕，於5月14日起宣布開始展開時間長達2個半月的軍演，地點位於唐山港附近渤海海域。

渤海灣戰略地位重要，是京津冀地區的海上重要窗口，也是大陸海上武器試驗區，海軍艦載機訓練基地也坐落在渤海灣附近。

大陸軍事專家宋忠平當時分析，這次演習持續時間較長，兩個多月裡可能會包括多個階段的演練。

他認為，演練主要看點有兩個方面，一方面有很強針對性，主要針對「台獨」勢力和域外干涉勢力，另外一方面，這次演練應是多軍兵種的聯合演練，演練的科目比較全面，或會組織多戰區跨區來進行聯合軍演。

0083航行警告詳細座標

1. 39°53′36″N 119°57′00″E

2. 39°53′36″N 120°34′36″E

3. 39°15′30″N 120°24′18″E

4. 39°15′30″N 119°47′00″E

0086航行警告詳細座標

1. 38°55′00″N 120°57′30″E

2. 38°55′00″N 121°05′00″E

3. 38°49′00″N 121°05′00″E