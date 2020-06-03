快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

解放軍再實彈演習 6月2日至16日在渤海執行

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸在6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務。 圖／新華社
大陸在6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務。 圖／新華社

中國海事局官網公告，大連海事局已發布遼航警0083航行警告，6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務，附近特定海域將進行實彈演習，附近船隻禁止駛入。

大連海事局1日發布警告指出，渤海海域，6月2日0800時至6月16日1800時，在公告的諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止附近船隻駛入。

接著大連海事局2日又發布遼航警0086航行警告，渤海海域， 6月5日0000時至6月10日2400時，在公告的諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

港大公報報導，解放軍曾在蔡英文總統520就職典禮前夕，於5月14日起宣布開始展開時間長達2個半月的軍演，地點位於唐山港附近渤海海域。

渤海灣戰略地位重要，是京津冀地區的海上重要窗口，也是大陸海上武器試驗區，海軍艦載機訓練基地也坐落在渤海灣附近。

大陸軍事專家宋忠平當時分析，這次演習持續時間較長，兩個多月裡可能會包括多個階段的演練。

他認為，演練主要看點有兩個方面，一方面有很強針對性，主要針對「台獨」勢力和域外干涉勢力，另外一方面，這次演練應是多軍兵種的聯合演練，演練的科目比較全面，或會組織多戰區跨區來進行聯合軍演。

0083航行警告詳細座標

1. 39°53′36″N 119°57′00″E

2. 39°53′36″N 120°34′36″E

3. 39°15′30″N 120°24′18″E

4. 39°15′30″N 119°47′00″E

0086航行警告詳細座標

1. 38°55′00″N 120°57′30″E

2. 38°55′00″N 121°05′00″E

3. 38°49′00″N 121°05′00″E

4. 38°49′00″N 120°57′30″E

圖／新浪軍事
圖／新浪軍事

解放軍 演習 港大

延伸閱讀

中印紛爭再起 西藏軍區夜間演習

美國將禁止有解放軍背景陸生入境 陸外交部12字回應了

中印又爆衝突！傳印軍毆傷解放軍…頭破血流、軍車被毀

美禁止與解放軍有關陸生入境 影響3000人

相關新聞

兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

基隆市議員藍敏煌今天在議會總質詢時指出，一旦兩岸發生軍事衝突的戰爭，基隆是第一個要倒楣的，因為有一個國際港，很有可能成為...

解放軍再實彈演習 6月2日至16日在渤海執行

中國海事局官網公告，大連海事局已發布遼航警0083航行警告，6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務，附近特定海域將進行...

反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

有網民去年10月1日發起「六區開花」，於黃大仙等6區集會，香港區域法院昨天裁定20歲學生林子浩暴動罪名不成立，當庭釋放，成為反修例運動中首宗被裁定暴動罪名不成立的案件。

永不忘記！ 六四全球線上公祭4日登場

明天是「六四」事件31週年紀念日，中國海外民運人士將舉辦全球規模的線上公祭及紀念大會，藉此提醒世人莫忘「六四」

學者：台灣紀念六四具意義 促進中國民主為己任

明天就是中國大陸「六四」事件31週年紀念日，學者指出，台灣作為民主的一方，紀念「六四」別具涵義，彰顯「我們仍然願意記得六...

陸委會籲中共省思歷史教訓 早日釋放李明哲

明天是「六四」31週年紀念日，陸委會呼籲中共應勇於省思「六四」歷史教訓，認為強制與壓迫無法回應人民對民主要求；並要求北京...

中印紛爭再起 西藏軍區夜間演習

中印邊境紛爭再起之際，北京雖低調以對，但官媒近日卻連續報導兩國邊境新坦克、新無人機等先進裝備情況，頗有秀肌肉的警告意味

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

大陸太空計畫又有新進展。中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民近日接受中央電視台採訪時透露，中國預計在今年7、8月...

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

大陸在這次抗擊新冠肺炎疫情中，積極推廣採取中醫藥治療。北京更於近日公告，起草中的「北京市中醫藥條例」，明文規定對以任何形...

我的母親熱依拉：新疆研究有罪？被消失的維吾爾人類學家

2017年的12月12日，任職於新疆大學的維吾爾族裔人類學者——熱依拉．達吾提教授（راھىلە داۋۇت，Rahile Dawut），接到一通要求她趕赴北京的電話。她匆匆出門，趕赴機場，在烏魯木齊前往北京的旅程中，親友們和她失去聯繫，自此音訊全無。隔年夏天（2018年8月），《紐約時報》首度以大篇幅報導熱依拉的失蹤...

傳大陸公安部建政治安全保衞局 取代「國保」

據香港星島日報報導，大陸公安部去年實行機構改革後，俗稱「國保」的公安部國內安全保衞局已改名為「政治安全保衞局」，以配合最...

蓬佩奧歡迎港人來美 中：香港事務不容外國干涉

針對美國國務卿蓬佩奧表示，美國考慮歡迎港人來美，中國外交部發言人趙立堅今天說，香港事務「純屬中國內政，不容任何外國干涉」...

熱門新聞

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

香港延長入境隔離和限聚令

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

即將撤離？ 美領館出售香港資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。