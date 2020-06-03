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政保至上 中國國保局改名為「政治安全保衛局」

中央社 / 台北3日電

主掌中國內部維穩事務、人稱「國保」的公安部國內安全保衛局，計劃更名為「政治安全保衛局」，理由是「配合最新形勢」，以及中共中央開始強調「政治安全」、並打造「政保鐵軍」的政策。

星島日報報導，在公安部代號第一局的「國保局」更名為「政保局」，可追溯到中國公安部長趙克志曾多次強調，要始終把「維護政治安全」放在首位，深入開展「反滲透、反顛覆、反分裂」鬥爭。

報導指出，2019年5月在北京舉行的中國全國公安工作會議上，公安部國保局長陳思源發表講話時，也數度談到「政保」一詞。其中提到，「捍衛政治安全」是公安機關的「首要之責」，政保部門深感「使命光榮、責任重大」。

陳思源當時說，要深刻認識維護政治安全工作面臨的嚴峻形勢和複雜局面，嚴防「危害政治安全」的活動；要強化打防管控措施，及早發現、有效應對、妥善化解各種政治安全風險。

他還提到，要提升政保工作規範化、專業化、實戰化水準；要持之以恆地推進政保隊伍建設，鍛造一支過硬（夠硬）的「政保鐵軍」。

中國的「國保」系統，可追溯到中共1931年11月在江西建立的「中華蘇維埃共和國」。當時，中共成立了與蘇聯同名、同功能的「國家政治保衛局」。中共建政後，業務轉移到公安部轄下。

1957年，公安部組織調整，將「敵特偵察」與「國特偵察」合併為「政治保衛警察」（政保），同時設立「政治保衛局」，代號第一局。

1980年代，公安部政治保衛局中的反間諜偵察業務，移交給新成立的「國家安全部」。此後，政治保衛局幾經改名，1998年定名為目前的「國內安全保衛局」，簡稱「國保」。

而不久前落馬被查，引起注意的前公安部副部長孫力軍，就曾擔任國保局長，直到2019年初才由陳思源接任。

公安 國保 中共

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