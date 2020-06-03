快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港版國安法稅務影響 台商留意雙重課稅、移轉訂價

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（3）指出，若台灣稅制認定香港適用「兩岸人民關係條例」，台灣個人之香港留存利潤可能面臨高達40%的所得稅負。照片／勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（3）指出，若台灣稅制認定香港適用「兩岸人民關係條例」，台灣個人之香港留存利潤可能面臨高達40%的所得稅負。照片／勤業眾信

港版國安法」拍板，香港資金自由度是否將受到限縮或更嚴密的監控引發各界討論。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（3）日指出，若台灣稅制認定香港適用「兩岸人民關係條例」，台灣個人之香港留存利潤可能面臨高達40%的所得稅負，同時，透過香港進行股權投資的台灣企業，亦可能面臨重複課稅的影響。

勤業眾信建議，台灣企業應做好跨國際貿易的稅收規劃，更應關注過去投資架構中透過香港或澳門進行布局的作法，是否有替代地區或國家供進一步在交易流程與投資架構研擬因應方案之必要。

張宗銘表示，從集團控股架構角度而言，一旦取消適用「港澳條例」，改採「兩岸人民關係條例」第 24 條規定，香港或澳門來源所得將變為大陸地區來源所得，不適用「兩岸人民關係條例」規定之投資收益對於及第三地區已繳納之所得稅，可從應納稅額中扣抵已繳納的所得稅之規定。對於透過香港投資大陸並取得大陸盈餘的控股結構而言，無疑將會立即產生「重複課稅」的影響。

若以移轉訂價（TP）角度分析，張宗銘指出，香港一旦被台灣在稅制上認定適用「兩岸人民關係條例」，透過香港進行移轉訂價規劃而產生的貿易利潤，將從海外所得被改歸類為大陸地區來源所得，就台灣個人透過分派股利方式取得該盈餘，亦將面臨高達40%所得稅負。

張宗銘認為，在美中貿易戰及新型冠狀病毒疫情雙重影響經濟的環境下，分散產能並做好集團整體稅負規劃，已是各跨國企業當務之急。台灣企業除了做好跨國貿易稅收規劃外，更應關注過去投資架構及交易流程中，透過香港或澳門進行布局的作法，是否有替代地區或國家可供進一步研擬交易流程與投資架構因應方案。

香港 澳門 港版國安法

延伸閱讀

解構「港版國安法」／黨即國家 中華人民共和國的政權

北京強推港版國安法 香港眾志促歐洲各國表態反對

大陸推「港版國安法」 聲稱已得到多國支持

美商會：60%受訪成員指港國安法損害企業運作

相關新聞

搞烏龍？美媒炒作沒收中製變壓器 中企卻說「錢拿到了」

美媒日前報導稱，一台去年夏天原本要運往科羅拉多州一座變電站的中國產電力變壓器，疑因加裝惡意電子器件被美方沒收。生產這台設備的中企昨天否認加裝惡意器件，並表示這項交易「合同流程都走完了，錢也全額拿到了。

港版國安法稅務影響 台商留意雙重課稅、移轉訂價

港版國安法」拍板，香港資金自由度是否將受到限縮或更嚴密的監控引發各界討論。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（...

中芯引入兩戰略投資者：中國信科、上海集成電路基金

中芯國際日前證實將首次公開發行人民幣普通股（A股）股票後，2日公告已分別與中國信科、上海集成電路基金達成協議，二者將作為...

擴大基建救經濟 傳山東擬5900億建石化園區

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）衝擊中國經濟，路透報導，中國重新提出在山東省興建人民幣1400億元的石...

後疫情時代 大陸號召全民擺攤「救經濟、穩就業」

後疫情時代，「地攤」儼然成為大陸執政者眼中救經濟、穩就業的良方，中共國務院總理李克強甚至表示，地攤經濟是中國的生機。大陸...

連兩天科創板單日3家企業過會 寒武紀刷新最快審核紀錄

大陸科創板上市委的審議近期加速，光在2日就過會三家公司，分別是中科寒武紀科技、路德環境科技、蘇州敏芯微電子，計畫融資規模...

95名SK海力士韓籍人員 包機回無錫復工

繼日前三星電子200名員工搭包機抵西安晶片廠後，95名SK海力士韓籍員工，也搭包機回無錫復工。

貴陽啟動2計劃 擴大開放拚發展

作為中國內陸開放型經濟試驗區先行區—貴州省會貴陽啟動「貴陽市境外招商三年行動計劃（2020—2022）」、「外商投資服務...

上海首店經濟爆發 促進消費復甦

6月1日上海新天地，YSL聖羅蘭美妝全球旗艦店揭開面紗，這也是YSL在全球開設的首家以香水為主題形象的旗艦店。

陸汽車消費指數 出現回落

中國汽車流通協會1日發布最新一期「汽車消費指數」顯示：2020年5月汽車消費指數為63.0，與上月相比出現回落。6月為汽...

大陸百城房價漲幅 連3月回升

自2月份的低谷以來，中國百城房價環比漲幅已連續3個月小幅回升。中指研究院1日發布的數據顯示，2020年5月，中國100個...

德陽智造 空冷發電樹立新標杆

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」），近期傳來好消息；權威機構完成了對榆能橫山煤電一體化...

熱門新聞

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

陸女為返回北京隱瞞病情 慘遭逮補

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

香港延長入境隔離和限聚令

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。